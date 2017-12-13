На ВДНХ горит первый павильон

Сегодня вечером, 12 декабря, в Москве произошло возгорание первого павильона Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), передает Joinfo.ua.
Сообщение в московское МЧС поступило в 23:07. Юридический адрес возгорания – проспект Мира, 119. По адресу тут же выехали пожарно-спасательные подразделения.
По предварительной информации стало известно, что загорелись строительные леса, которые закрывали реконструируемый фасад здания. Огонь охватил около 100 квадратных метров. К 23.49 возгорание удалось локализовать.
Сведений о пострадавших не поступало.
Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что монаршие особы почли память погибших при пожаре в "Башне Гренфиль".