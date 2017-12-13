На ВДНХ горит первый павильон





Сегодня вечером, 12 декабря, в Москве произошло возгорание первого павильона Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), передает Joinfo.ua.

Предварительная причина возгорания

Сообщение в московское МЧС поступило в 23:07. Юридический адрес возгорания – проспект Мира, 119. По адресу тут же выехали пожарно-спасательные подразделения.

По предварительной информации стало известно, что загорелись строительные леса, которые закрывали реконструируемый фасад здания. Огонь охватил около 100 квадратных метров. К 23.49 возгорание удалось локализовать.







Сведений о пострадавших не поступало.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что монаршие особы почли память погибших при пожаре в "Башне Гренфиль".

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