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На ВДНХ горит первый павильон


На ВДНХ горит первый павильон

Сегодня вечером, 12 декабря, в Москве произошло возгорание первого павильона Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), передает Joinfo.ua.


Предварительная причина возгорания


Сообщение в московское МЧС поступило в 23:07. Юридический адрес возгорания – проспект Мира, 119. По адресу тут же выехали пожарно-спасательные подразделения.


По предварительной информации стало известно, что загорелись строительные леса, которые закрывали реконструируемый фасад здания. Огонь охватил около 100 квадратных метров. К 23.49 возгорание удалось локализовать.



На ВДНХ горит первый павильон

Сведений о пострадавших не поступало.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что монаршие особы почли память погибших при пожаре в "Башне Гренфиль".


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302306-news.html
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