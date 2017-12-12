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Королевская свадьба: кто споет на торжестве принца Гарри и Меган Маркл


Королевская свадьба: кто споет на торжестве принца Гарри и Меган Маркл

Многие звезды шоу-бизнеса мечтают о такой возможности. Ведь участие в таком празднике станет большим плюсом в карьере и поспособствует высоким гонорарам. Не считая того, что монаршая свадьба будет щедро оплачена, пишет Joinfo. Недавно стало известно, что будущие молодожены проведут Рождество в Швеции и Норвегии.



Королевская свадьба: кто споет на торжестве принца Гарри и Меган Маркл

Музыкальные предпочтения королевской семьи


Проблемы с выбором музыкального сопровождения на монаршей свадьбе не возникнет. Однако многие источники, близкие к королевскому двору, утверждают, что на свадьбе принца будут выступать те звезды, которые уже приглашались ко двору.



Королевская свадьба: кто споет на торжестве принца Гарри и Меган Маркл

Прежние выступления


В сентябре королевская семья приглашала на закрытие Invictus Games Брайана Адамса и Брюса Спрингстина. Принц Гарри отметил, что их выступления очень ему понравились. В прошлом году в Кенсингтонский дворец были приглашены музыканты группы Coldplay. Еще к королевскому двору приглашались в разное время Элтон Джон, Род Стюарт, Дюран Дюран, Эд Ширан, Леди Гага и Фаррел Уильямс. Эд Ширран даже был удостоен королевской награды.


Журналист ДжоИнфоМедиа Анн Ши напоминает о том, что Меган Маркл подверглась жестокой критике, поскольку многие считают, что она не достойна сына принцессы Дианы. Некоторые СМИ удивлены, почему Королева дала разрешение на этот брак.


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