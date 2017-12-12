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ТОП-10 лучших азиатских городов для отдыха по мнению пользователей


ТОП-10 лучших азиатских городов для отдыха по мнению пользователей

Ранее фотограф Рикардо Стуккерта показал в своих снимках жизнь амазонских племен, вымирающих от болезней, балансирующих на деревьях и плавающих под водопадами. В это время на туристическом портале прошло голосование за самый лучший азиатский город для отдыха, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.


ТОП-10 лучших азиатских городов для отдыха по мнению пользователей


Бангкок



ТОП-10 лучших азиатских городов для отдыха по мнению пользователей

Сингапур



ТОП-10 лучших азиатских городов для отдыха по мнению пользователей

Гонконг



ТОП-10 лучших азиатских городов для отдыха по мнению пользователей

Токио



ТОП-10 лучших азиатских городов для отдыха по мнению пользователей

Тайбэй



ТОП-10 лучших азиатских городов для отдыха по мнению пользователей

Сеул



ТОП-10 лучших азиатских городов для отдыха по мнению пользователей

Киото



ТОП-10 лучших азиатских городов для отдыха по мнению пользователей

Ханой



ТОП-10 лучших азиатских городов для отдыха по мнению пользователей

Чиангмай



ТОП-10 лучших азиатских городов для отдыха по мнению пользователей

Сиемреап



ТОП-10 лучших азиатских городов для отдыха по мнению пользователей

Журналист ДжоИнфоМедиа Анна Аш напоминает, что трасса Гросглокнер в Австрии считается самой красивой высокогорной дорогой в Европе. Ранее мы публиковали снимки туристической достопримечательности.


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