Ранее фотограф Рикардо Стуккерта показал в своих снимках жизнь амазонских племен, вымирающих от болезней, балансирующих на деревьях и плавающих под водопадами. В это время на туристическом портале прошло голосование за самый лучший азиатский город для отдыха, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.
ТОП-10 лучших азиатских городов для отдыха по мнению пользователей
Бангкок
Сингапур
Гонконг
Токио
Тайбэй
Сеул
Киото
Ханой
Чиангмай
Сиемреап
Журналист ДжоИнфоМедиа Анна Аш напоминает, что трасса Гросглокнер в Австрии считается самой красивой высокогорной дорогой в Европе. Ранее мы публиковали снимки туристической достопримечательности.
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