2018 под вопросом: в каких странах на календаре появится совсем другая цифра

Большинство стран мира используют григорианский календарь, согласно которому скоро наступит 2018 год. Некоторые страны, однако, следуют совсем другой форме хронологии, передает Joinfo.ua.
В Таиланде, например, будут встречать 2561 год, в соответствии с лунным календарем, история которого начинается с того времени, когда Будда достиг Нирваны.
В Эфиопии наступает 2011 год - их календарь на несколько лет отстает от григорианского и насчитывает 13 месяцев году.
В Израиле будут отмечать приход 5778 года в соответствии с еврейским календарем.
В Пакистане готовятся к встрече 1439 года, согласно исламскому календарю.
В Иране пользуются персидским календарем, согласно которому скоро наступит 1396 год. Это также относится и к Афганистану.
В Индии собираются встречать 1939 год в соответствии с Национальным индийским календарем, принятым в 1957 году и основанным на древней хронологии.
В Китае, Камбодже, Монголии, Вьетнаме используется китайский календарь, согласно которому ожидается наступление 4716 года.
В Северной Корее наступит только 107 год. Их календарь ведет отсчет с момента рождения лидера коммунистов Ким Ир-Сена.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее мы рассказывали о Рождественской сказке в Европе: фотографии самых красивых новогодних елей.