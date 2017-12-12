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2018 под вопросом: в каких странах на календаре появится совсем другая цифра


2018 под вопросом: в каких странах на календаре появится совсем другая цифра

Большинство стран мира используют григорианский календарь, согласно которому скоро наступит 2018 год. Некоторые страны, однако, следуют совсем другой форме хронологии, передает Joinfo.ua.


Какой по счету Новый год встречают в разных странах мира?


В Таиланде, например, будут встречать 2561 год, в соответствии с лунным календарем, история которого начинается с того времени, когда Будда достиг Нирваны.



2018 под вопросом: в каких странах на календаре появится совсем другая цифра

В Эфиопии наступает 2011 год - их календарь на несколько лет отстает от григорианского и насчитывает 13 месяцев году.



2018 под вопросом: в каких странах на календаре появится совсем другая цифра

В Израиле будут отмечать приход 5778 года в соответствии с еврейским календарем.



2018 под вопросом: в каких странах на календаре появится совсем другая цифра

В Пакистане готовятся к встрече 1439 года, согласно исламскому календарю.



2018 под вопросом: в каких странах на календаре появится совсем другая цифра

В Иране пользуются персидским календарем, согласно которому скоро наступит 1396 год. Это также относится и к Афганистану.



2018 под вопросом: в каких странах на календаре появится совсем другая цифра

В Индии собираются встречать 1939 год в соответствии с Национальным индийским календарем, принятым в 1957 году и основанным на древней хронологии.



2018 под вопросом: в каких странах на календаре появится совсем другая цифра

В Китае, Камбодже, Монголии, Вьетнаме используется китайский календарь, согласно которому ожидается наступление 4716 года.



2018 под вопросом: в каких странах на календаре появится совсем другая цифра

В Северной Корее наступит только 107 год. Их календарь ведет отсчет с момента рождения лидера коммунистов Ким Ир-Сена.



2018 под вопросом: в каких странах на календаре появится совсем другая цифра

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее мы рассказывали о Рождественской сказке в Европе: фотографии самых красивых новогодних елей.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302206-news.html
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