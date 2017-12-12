Британские звезды без одежды и с рыбой в руках приняли участие в благотворительной акции

Совсем недавно Джастин Бибер решил прийти на помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе и организовал сбор средств. Британские звезды также приняли участие в благотворительной акции, однако в немного другом формате, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.
Такие знаменитости, как Джесси Бакли ("Война и мир"), Имельда Стонтон ("Гарри Поттер") и другие появились на фотографиях.
Актеры, актрисы и ведущие приняли участие в акции Fishlove, обнажив свои тела ради привлечения внимания ЕС к проблеме истощения рыбных запасов.
Бобби Джордж с полосатой зубаткой
Том Бейтмен – звезда фильма "Убийство в Восточном экспрессе" с рыбой у глаза
Флоренс Кит-Роч
Звезда ситкома "Ещё по одной" Джейн Хоррокс
70-летняя актриса Рула Ленска
Звезда фильма "Король говорит!" 46-летняя Ив Бест
61-летняя актриса Имельда Стонтон, сыгравшая в "Гарри Поттере" прикрыла тело скатом
Джесси Бакли с осетром
Журналист ДжоИнфоМедиа Анна Аш напоминает, ранее Принц Гарри принял участие в акции в поддержку ВИЧ-инфицированных. Целью акции HIVTesWeek является привлечь население к тому, чтобы сдать тест и развеять мифы касательно этой болезни.