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Британские звезды без одежды и с рыбой в руках приняли участие в благотворительной акции


Британские звезды без одежды и с рыбой в руках приняли участие в благотворительной акции

Совсем недавно Джастин Бибер решил прийти на помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе и организовал сбор средств. Британские звезды также приняли участие в благотворительной акции, однако в немного другом формате, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.


Такие знаменитости, как Джесси Бакли ("Война и мир"), Имельда Стонтон ("Гарри Поттер") и другие появились на фотографиях.


Актеры, актрисы и ведущие приняли участие в акции Fishlove, обнажив свои тела ради привлечения внимания ЕС к проблеме истощения рыбных запасов.


Британские звезды без одежды и с рыбой в руках ради спасения рыбных запасов


Бобби Джордж с полосатой зубаткой



Британские звезды без одежды и с рыбой в руках приняли участие в благотворительной акции

Том Бейтмен – звезда фильма "Убийство в Восточном экспрессе" с рыбой у глаза



Британские звезды без одежды и с рыбой в руках приняли участие в благотворительной акции

Флоренс Кит-Роч



Британские звезды без одежды и с рыбой в руках приняли участие в благотворительной акции

Звезда ситкома "Ещё по одной" Джейн Хоррокс



Британские звезды без одежды и с рыбой в руках приняли участие в благотворительной акции

70-летняя актриса Рула Ленска



Британские звезды без одежды и с рыбой в руках приняли участие в благотворительной акции

Звезда фильма "Король говорит!" 46-летняя Ив Бест



Британские звезды без одежды и с рыбой в руках приняли участие в благотворительной акции

61-летняя актриса Имельда Стонтон, сыгравшая в "Гарри Поттере" прикрыла тело скатом



Британские звезды без одежды и с рыбой в руках приняли участие в благотворительной акции

Джесси Бакли с осетром



Британские звезды без одежды и с рыбой в руках приняли участие в благотворительной акции

Журналист ДжоИнфоМедиа Анна Аш напоминает, ранее Принц Гарри принял участие в акции в поддержку ВИЧ-инфицированных. Целью акции HIVTesWeek является привлечь население к тому, чтобы сдать тест и развеять мифы касательно этой болезни.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302185-news.html
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