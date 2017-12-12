12 декабря - Деть магической дюжины: как правильно загадывать желание в этот день





Вот только мало кто знает, как это делать правильно. Увы, одного желания тут мало – оно должно быть неким образом оформлено. Как, впрочем, и большинство других желаний в другие дни. Так что Joinfo.ua расскажет вам, как загадывать желания правильно.



Запишите своё желание. Это обязательный элемент – одно должно находиться не только в вашей голове, но и на каком-то материальном носителе. Стать «овеществлённым». И нет, по той же причине не подойдет запись в текстовом документе.



Желания нужно формулировать либо в настоящем, либо в прошедшем времени. Также в тексте желания нужно всячески избегать слова «хочу». Вы не хотите – вы не можете без этого. Только так оно и может сработать.



Ни в коем случае в тексте желания не должно быть частицы «не». «Я не болею» - не вариант. Переформулируйте желание так, чтобы оно было утвердительным. «Я здорова» - пойдёт.



Желание не должно нести вред другим людям. Важный фактор, о котором многие забывают. Хотя «вред» - понятие весьма относительное. Скажем так, ваше активное продвижение по службе для кого-то очень даже вредным будет.









Не желайте за других. Серьёзно, ваши желания могут пойти вразрез с желаниями других людей, поэтому и не сбудутся.



Желание должно быть конкретным, но не строгим. Например, «Я счастлива» - слишком абстрактно, поскольку счастья можно добиться разными способами. «Я вышла замуж за Николая Петровича, моего начальника» - слишком конкретное, плюс может наложиться на пожелание этого самого «Николая Петровича». А вот «Я выхожу замуж за мудрого, доброго и состоятельного человека» - это уже кое-что. У судьбы появляется спектр различных вариантов, среди которых можно выбирать.



Обдумывайте каждое слово желания. Например «Я выигрываю путешествие по Европе!». Отлично, выиграете. А тут проблемы в семье или на работе, сложности с визой, незапланированные траты и путёвка тупо пропадает. Так что фраза «Я путешествую по Европе в своё удовольствие» куда эффективнее.









Если какое-то слово вам не нравится и вызывает сомнение – переформулируйте. Вас должно устраивать в желании абсолютно всё.



Формируйте чёткую картинку у себя в голове. Именно там желание должно исполнится в первую очередь. И не забывайте про детали – чем их больше – тем лучше. И пусть в реальности даже всё пройдёт не совсем так, но это как минимум покажет судьбе оптимальные варианты развития событий.



О своем желании нельзя рассказывать никому. Категорически и ни в коем случае. Исключение одно – если вы заранее договорились загадывать общее желание на двоих. Но тут, опять же, главное слово – «заранее».



Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что уметь правильно загадывать желания важно ещё и с психологической точки зрения. Понять, что ты конкретно хочешь, сформулировать для себя реальные ценности и цели – как минимум помогает настроить себя на достижение этих целей. Ну, в идеальном случае.

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