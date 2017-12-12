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Картинки для хорошего зимнего настроения: 10 забавных комиксов

Совсем скоро наступят долгожданные праздники – Новый год и Рождество. Многие вспоминают о них всего за несколько дней до самого события, другие же готовятся заранее – покупают подарки, украшают дом, меняют фон на рабочем столе компьютера. Чтобы напомнить о зимних праздниках и подарить хорошее настроение, Joinfo.ua подобрал самые красивые и забавные комиксы.


Топ-10 праздничных комиксов


Эти картинки напоминают о том, что чудеса существуют, главное – верить в них. Первый снег, огоньки, семейные посиделки – разве это не чудесно?


Впрочем, на все это можно посмотреть и з другой стороны – комичной, например. Смотрим, вдохновляемся и наслаждаемся.


Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник предлагает посмотреть смешные рисунки, отображающие каково это - быть женатым мужчиной.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302183-news.html
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