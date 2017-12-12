



Ранее мы показывали самую красивую высокогорную дорогу Европы – трассу Гросглокнер в Австрии. А фотограф Рикардо Стуккерта провел некоторое время с коренными народами Амазонки, чтобы показать, как крутится вокруг них жизнь, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.

Потрясающие снимки представителей бразильских племен находящихся на грани вымирания





В 2015 году фотограф начал снимать членов племени, чтобы создать хронологическую запись в свою книгу Бразильские Индейцы.





Лауреат многих профессиональных наград 47-летний Рикардо отметил: "Фото показывают традиционный образ жизни этих людей, которые живут в гармонии с природой".





"Фотографии предоставляют обзор современной ситуации коренных народов в Бразилии. Изображение под водой было сделано, когда Камаиура Индия (Kamaiurá India) ныряла в водопад", - прокомметировал фото ниже мастер.





"Я был профессиональным фотографом в течение 29 лет и фотографировал коренные народы Бразилии с 1996, когда я посетил племя Яномани (Yanomany)", - продолжил фотограф.





"С тех пор я стал убежденным сторонником коренных народов. Теперь я пишу книгу и уже снял почти каждое бразильское племя", - рассказал Рикардо.





Фотограф подчеркнул, что своей целью он ставит показать, как они живут в настоящее время, и как они остаются в живых в современном обществе.





"Они живут в прекрасной гармонии с природой и показывают, что все еще возможно остаться в живых в некоторых областях, даже в технологическом обществе", - заключил Рикардо Стуккерта.





Журналист ДжоИнфоМедиа Анна Аш напоминает, что Рождество всё ближе и ближе. Праздник, который отмечается и у нас, хотя и не с таким размахом, как странах Европы. А потому мы решили показать, как создается рождественская сказка в европейских странах.

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