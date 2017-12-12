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Потрясающие снимки представителей бразильских племен находящихся на грани вымирания


Потрясающие снимки представителей бразильских племен находящихся на грани вымирания

Ранее мы показывали самую красивую высокогорную дорогу Европы – трассу Гросглокнер в Австрии. А фотограф Рикардо Стуккерта провел некоторое время с коренными народами Амазонки, чтобы показать, как крутится вокруг них жизнь, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.


Потрясающие снимки представителей бразильских племен находящихся на грани вымирания



Потрясающие снимки представителей бразильских племен находящихся на грани вымирания

В 2015 году фотограф начал снимать членов племени, чтобы создать хронологическую запись в свою книгу Бразильские Индейцы.



Потрясающие снимки представителей бразильских племен находящихся на грани вымирания

Лауреат многих профессиональных наград 47-летний Рикардо отметил: "Фото показывают традиционный образ жизни этих людей, которые живут в гармонии с природой".



Потрясающие снимки представителей бразильских племен находящихся на грани вымирания

"Фотографии предоставляют обзор современной ситуации коренных народов в Бразилии. Изображение под водой было сделано, когда Камаиура Индия (Kamaiurá India) ныряла в водопад", - прокомметировал фото ниже мастер.



Потрясающие снимки представителей бразильских племен находящихся на грани вымирания

"Я был профессиональным фотографом в течение 29 лет и фотографировал коренные народы Бразилии с 1996, когда я посетил племя Яномани (Yanomany)", - продолжил фотограф.



Потрясающие снимки представителей бразильских племен находящихся на грани вымирания

"С тех пор я стал убежденным сторонником коренных народов. Теперь я пишу книгу и уже снял почти каждое бразильское племя", - рассказал Рикардо.



Потрясающие снимки представителей бразильских племен находящихся на грани вымирания

Фотограф подчеркнул, что своей целью он ставит показать, как они живут в настоящее время, и как они остаются в живых в современном обществе.



Потрясающие снимки представителей бразильских племен находящихся на грани вымирания

"Они живут в прекрасной гармонии с природой и показывают, что все еще возможно остаться в живых в некоторых областях, даже в технологическом обществе", - заключил Рикардо Стуккерта.



Потрясающие снимки представителей бразильских племен находящихся на грани вымирания

Журналист ДжоИнфоМедиа Анна Аш напоминает, что Рождество всё ближе и ближе. Праздник, который отмечается и у нас, хотя и не с таким размахом, как странах Европы. А потому мы решили показать, как создается рождественская сказка в европейских странах.


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