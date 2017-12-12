



Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и Принц Уильям в конце января 2018 года отправятся в тур по Швеции и Норвегии. На днях же королевская чета получила награду за активное содействие защите детского психического здоровья, передает Joinfo.ua.

Кейт Миддлтон и Принц Уильям получили медаль за защиту детского ментального здоровья

"Какая честь! Герцогу и герцогине Кембриджским присужден золотой значок "Синий Питер" за их работу над детским психическим здоровьем. Огромное спасибо", - гласила подпись под видео, на котором предстали Кейт и Уильям в студии, где они встретились с двумя молодыми людьми.



Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Дек 12 2017 в 3:44 PST



Много лет королевская семья Британии уделяет много внимания защите психического здоровья, как детей, так и взрослых. Принц Гарри, Уильям и Кейт Миддлтон очень часто посещают различные мероприятия, саммиты и семинары, где проводят беседу с теми детьми, которые уже перенесли различные ситуации в жизни и справились со своими проблемами, а также с теми, кто курирует общественные организации, призванные на помощь детям, пережившим психологическую травму.

Журналист ДжоИнфоМедиа Анна Аш напоминает, ранее найдены девочки-близнецы – точные копии Принцессы Шарлотты. Однояйцевые близняшки даже того же возраста, что и монаршая особа.

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