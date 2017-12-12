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Народные приметы: 12 декабря


Народные приметы: 12 декабря

12 декабря традиционно считается днём Парамона Зимоуказателя.


Немного истории: день Парамона



Народные приметы: 12 декабря

В 250 г н.э последователи языческих верований заточили в тюрьму 370 мучеников, веровавших в Бога.


Человек по имени Парамон решил освободить невинных людей и взбунтовался против властей. В результате его поймали и обезглавили.


Парамон вошёл в народные верования как Зимоуказатель. Именно двенадцатое декабря, согласно приметам, указывало на погоду, которая будет преимущественно царить зимой. Крестьяне говорили: «Утро красное — быть декабрю ясным».


Если погода была ласковой и солнечной, значит зима ожидалась такая же. Если на дворе были метель, слякоть, сильные замомрозки – аналогично.


12 декабря было принято очищать кровли жилищ от снега. : «Пришел Парамон — снег с крыши вон», говорили наши предки.


Именинники 12 декабря: Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей, Федор


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