Лишний вес как модный тренд: ТОП-9 стран где полнота считается эталоном красоты





Стандарты красоты — дело тонкое… Мы вот только недавно рассказывали, как меняли свою внешность украинские звезды, и что ряд модных веяний уже на самом деле не моден, а сделанного не воротишь… Так что давайте поговорим о том, в каких странах ценят вовсе не худых женщин, а толстушек, предлагает Joinfo.ua!

Тонга

Это остров на юге, в Тихом океане. Как итог моды на островке сто сорок тысяч взрослых жителей, и у ста тысяч из них — избыточный вес! Такие уж обычаи, плюс наследственность.

Кувейт





Очень богатая страна нефтяников. А главная причина смертности здесь — сердечно-сосудистые заболевания! Потому что ожирением страдает пятьдесят два процента женщин. Именно упитанность тут всегда символизировала богатство и здоровье… Считалось, чем больше женщина, тем дом богаче!

Фиджи

Когда остров попытался интегрироваться в большой мир, кончилось все высококалорийными продуктами. И постоянно подаянием пищи людей вокруг! В итоге кругом сплошь очень толстые люди, но это ценится как знак плодовитости, здоровья и богатства.

Ямайка





Полными считаются шестьдесят пять процентов женщин Ямайки. Очень красивыми считаются большие ягодицы и бедра, а стройность — символ печали! Потому продается множество таблеток для… набора веса, а вовсе не для похудения, как у нас.

Самоа

В годы Второй Мировой войны набрала популярности пищи цивилизованных стран. Пришлось отказаться от рыбы и клубней. Как итог, ожирение? Да нет, ожирение тут было всегда, потому как в силу нехватки продовольствия на протяжении веков люди стали генетически хранить запасы энергии именно в жировой ткани...

ЮАР

Так как здесь очень распространен ВИЧ, то потерю веса считают признаком болезни. А большой вес — это большие деньги! Так что даже европейцы, которых там живет в избытке, никак не смогли повлиять на общее мнение.





Афганистан

Окружающая среда, условно говоря, бесплодна. Она вообще никакая, одни пески. А полная женщина — знак плодовитости! Поскольку женщины носят паранжу, главное — мягкие черты и круглое лицо.

Таити

Обычай «ха’апори», то есть «откармливать» - обычай уже устаревший, но древний. После откармливая молодой женщины ее показывали вождю, чтобы он оценил красоту! А теперь все равно активно потребляется как кокосовое молоко, так и углеводы, потому лица у таитянок круглые, и формы тоже вполне.

Науру

Тут самый высокий в мире уровень диабета — тридцать один процент. Из-за ожирения, конечно же. Женщине нужно быть толстой, чтобы рожать, а мужчине — для силовых состязаний! Да и со здоровой пищей не сложилось: сельскому хозяйству мешают фосфатные месторождения.

Мавритания





Молодых девушек кормят печенью гусей, которых принудительно откармливают. А еще они принимают стероиды и антигистаминные препараты — для стимуляции аппетита. Многие же разводятся после родов — не потому, что потолстели, но так как… сбросили вес.

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн желает вам выглядеть так, как хочется, и не подчиняться стандартам красоты — они же везде разные!

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