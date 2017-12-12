Почему Меган Маркл считают недостойной парой для представителя королевской семьи





Как только мировая общественность узнала об отношениях актрисы Меган Маркл с британским принцем Гарри, средства массовой информации дали понять, что девушка не будет типичным представителем королевской семьи. Что же так смущает британские СМИ, рассказывает Joinfo.ua.

Нарушение каких правил делают брак Меган Маркл и принца Гарри неравным?





Во-первых, актриса имеет смешанное происхождение, она разведена и исповедует католическую веру. Британская общественность недоумевает, как королева дала согласие на этот брак?

Во-вторых, даже после официального объявления о свадьбе, пара нарушила протокол, взявшись за руки и обмениваясь поцелуями на публике – это категорически запрещено членам королевской семьи.





Достойный тому пример - Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые не позволяют себе подобных вольностей, даже будучи мужем и женой.





В-третьих, Меган снова нарушило королевское правило - она проведет рождественские каникулы с королевской семьей и самой Елизаветой II. Согласно протоколу, только официально женатые пары могут присутствовать на торжествах, традиционно проводимых в особняке Сандрингема.

Ну и наконец, последнее: Меган Маркл появилась на обложке модного журнала, что также не очень приемлемо для будущего члена монаршей семьи.





Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева отмечает, пока злопыхатели обсуждают счастливых жениха и невесту, дом Меган Маркл выставлен на продажу после ее переезда в Британию.

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