Почему Меган Маркл считают недостойной парой для представителя королевской семьи

Как только мировая общественность узнала об отношениях актрисы Меган Маркл с британским принцем Гарри, средства массовой информации дали понять, что девушка не будет типичным представителем королевской семьи. Что же так смущает британские СМИ, рассказывает Joinfo.ua.
Во-первых, актриса имеет смешанное происхождение, она разведена и исповедует католическую веру. Британская общественность недоумевает, как королева дала согласие на этот брак?
Во-вторых, даже после официального объявления о свадьбе, пара нарушила протокол, взявшись за руки и обмениваясь поцелуями на публике – это категорически запрещено членам королевской семьи.
Достойный тому пример - Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые не позволяют себе подобных вольностей, даже будучи мужем и женой.
В-третьих, Меган снова нарушило королевское правило - она проведет рождественские каникулы с королевской семьей и самой Елизаветой II. Согласно протоколу, только официально женатые пары могут присутствовать на торжествах, традиционно проводимых в особняке Сандрингема.
Ну и наконец, последнее: Меган Маркл появилась на обложке модного журнала, что также не очень приемлемо для будущего члена монаршей семьи.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева отмечает, пока злопыхатели обсуждают счастливых жениха и невесту, дом Меган Маркл выставлен на продажу после ее переезда в Британию.