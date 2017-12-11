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Аномальная погода в Европе: ряд стран пострадают от "гигантской циклонической депрессии"


Аномальная погода в Европе: ряд стран пострадают от "гигантской циклонической депрессии"

Европейские страны продолжают страдать из-за ненастной погоды. Сегодня ИноСМИ сообщили о пробках в Бельгии, произошедших по причине сильных снегопадов. Помимо этого, синоптики прогнозируют циклоническую депрессию ряду стран Европы, передает Joinfo.ua.


Аномальная погода в Европе



Аномальная погода в Европе: ряд стран пострадают от "гигантской циклонической депрессии"

Синоптик Евгений Тишковец в эфире НСН сообщил, что в ближайшие дни Европу накроет снегопадами, также будет наблюдаться сильные порывы ледяного ветра. Столь резкие перемены погоды спровоцирует гигантская циклоническая депрессия.


Тишковец сообщил, что сегодня, центр циклонической депрессии располагается над Ла-Маншем, к северу Франции. Сильно зацепит и большую часть Старого Света.


В целом, под удар попадут север Италии, юг Великобритании, Швейцария, а также южные регионы Пиренейского полуострова.


Жителям вышеперечисленных государств придется пережить экстремальное количество осадков и высокое атмосферное давление.



Аномальная погода в Европе: ряд стран пострадают от "гигантской циклонической депрессии"

Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает, вчера, 10 декабря, столицу Украины также завалило снегом. В Сети тут же появилось множество фотографий заснеженных улиц.


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