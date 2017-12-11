Аномальная погода в Европе: ряд стран пострадают от "гигантской циклонической депрессии"

Европейские страны продолжают страдать из-за ненастной погоды. Сегодня ИноСМИ сообщили о пробках в Бельгии, произошедших по причине сильных снегопадов. Помимо этого, синоптики прогнозируют циклоническую депрессию ряду стран Европы, передает Joinfo.ua.
Синоптик Евгений Тишковец в эфире НСН сообщил, что в ближайшие дни Европу накроет снегопадами, также будет наблюдаться сильные порывы ледяного ветра. Столь резкие перемены погоды спровоцирует гигантская циклоническая депрессия.
Тишковец сообщил, что сегодня, центр циклонической депрессии располагается над Ла-Маншем, к северу Франции. Сильно зацепит и большую часть Старого Света.
В целом, под удар попадут север Италии, юг Великобритании, Швейцария, а также южные регионы Пиренейского полуострова.
Жителям вышеперечисленных государств придется пережить экстремальное количество осадков и высокое атмосферное давление.
Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает, вчера, 10 декабря, столицу Украины также завалило снегом. В Сети тут же появилось множество фотографий заснеженных улиц.