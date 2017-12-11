Самая красивая высокогорная дорога Европы – трасса Гросглокнер в Австрии

Самая красивая высокогорная дорога в Европе проходит по национальному парку Высокий Тауэрн от коммуны Фуш-ан-дер-Гросглоккнерштрасе в земле Зальцбург до коммуны Хайлигенблут в Каринтии (Австрия). Эта трасса является настоящей туристической достопримечательностью, рассказывает Joinfo.ua.

Дух захватывает!

Насладиться красотой трассы Гросглокнер интернет-пользователи могут, благодаря фотографу Миколаю Господареку. Несколько лет подряд талантливый парень приезжает сюда в разные времена года и снимает все великолепие высокогорной дороги.

Она окружена горными вершинами, ледниковыми озерами, дикими цветами и удаленными придорожными хижинами, водопадами и горными пастбищами. Почему трассу Гросглокнер в Австрии называют самой красивой высокогорной дорогой, вы поймете, посмотрев нашу фотогалерею.

Приятного просмотра!

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