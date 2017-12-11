Найдены девочки-близнецы – точные копии Принцессы Шарлотты





С выделенными скулами, каштановыми волосами и большими глазами, двухлетние близнецы Эллис и Сиенна Уолш – точные копии принцессы Шарлотты. Невероятное сходство трех девочек между собой привлекло внимание людей со всего мира, рассказывает Joinfo.ua.

Близнецы - копии Шарлотты





Их родителям, Даниэле и Даниэлю Уолш, оба из Болтона, постоянно приходят бесчисленные комментарии и просьбы о совместных фотографиях от незнакомцев. Более того, девочки неоднократно появлялись на выставке Трейси Ульман.

Даниэле, у которого есть еще семилетний сын, говорит: «Везде, где бы мы ни были, наших девочек постоянно сравнивают с принцессой Шарлоттой».

Между тем, маленьким блондинкам нравится столь повышенное к ним внимание и они наслаждаются съемками, даже с посторонними людьми, пишет Daily Mail.





История рождения девочек и приглашение на ТВ

В декабре 2014 года Даниэле была беременна двумя девочками, когда врачи ей диагностировали синдром переливания фетопатии. Иными словами, поток крови в матке неравномерен, и один ребенок развивается быстрее, чем другой.

«Нам сказали, что нам нужно отделить близнецов и что нет никакой гарантии, что они выживут». Я должна сделать сложный выбор, чтобы спасти одного из них, но я отказалась, и я знала, что это правильное решение», - отмечает Даниэле.





Три месяца спустя, на седьмом месяце, девочки родились. Сиена с весом 2 кг, а ее органы недоразвиты.

Сердце Эллис не выдержало, и остановилось. Никто не знал, выживут ли они. К счастью, к марту 2015 года обе девочки поправились, и счастливый отец забрал жену с детьми домой.

Год спустя, в июне 2016 года, когда близнецам исполнилось 18 месяцев, телевизионный продюсер заметил их совершенно случайно, и связался с Даниэлем.

Он уговорил задействовать девочек в комедийном шоу, да еще и в роли принцессы Шарлотты.

Удивительно, что ранее мать не замечала подобного сходства. После того, как ей сообщили. Что ее малышики – точные копии монаршей особы, она тут же бросилась к Интернету в поисках фотографий самой Шарлотты. Представьте, в какое изумление пришла Даниэль, увидев невероятное сходство.





Незнакомцы на улице

В августе 2016 года близнецы снимаются в своих первых сценах для ТВ. После эпизода, транслируемого в январе 2017 года, к ним буквально ежедневно подходят незнакомцы на улице.

«Когда мы были в Португалии этим летом, незнакомцы фотографировали девочек, и один человек даже пытался их взять на руки. К счастью, Дэниелу удалось остановить его», - говорит мама уже знаменитых близняшек.

Родители рассказывают, что Эллис и Сиена все еще не понимают своего сходства с Шарлоттой. Также мама девочек отметила, что не старается одевать дочерей, как Шарлотту, тем не менее, стиль Кэтрин ей нравится.





Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает об еще одной удивительной истории, связанной с сестрами. Двойняшки с необычной внешностью покорили весь мир.

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