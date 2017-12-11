Жителям Саудовской Аравии впервые за 30 лет разрешат посещать общественные кинотеатры





В 2018 году в Саудовской Аравии начнут открываться общественные кинотеатры. Посетить такой обыденный для европейцев киносеанс жители королевства смогут впервые за последние 30 лет, передает Joinfo.ua.

Все новое - это хорошо забытое старое

Общественные кинотеатры были запрещены в Саудовской Аравии в 80-х годах прошлого столетия из-за перехода на строгую форму ислама. Теперь, в рамках развития культуры страны, многие блага цивилизации станут доступными и для местных жителей.





Так, об открытии первых кинотеатров сообщил министр информации и культуры королевства.

"Генкомиссия по аудиовизуальным медиа королевства начала выдачу лицензий кинотеатрам, и мы рассчитываем, что первые кинотеатры появятся уже в марте будущего года. Это событие станет катализатором для роста и диверсификации экономики", — говорится в заявлении.

Ожидается, что к началу 2030 года в стране будут действовать свыше трёхсот сетей кинотеатров, которые начнут демонстрировать фильмы на более чем 2 000 экранов для широкой публики.





Прогресс очевиден

Программа развития культуры в Саудовской Аравии заработала уже в 2017 году. В стране прошли концерты состоялись концерты знаменитых арабских и международных поп-исполнителей, а женщинам разрешили водить автомобили и посещать различные спортивные мероприятия.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, Саудовская Аравия - первая страна в мире, которая предоставила гражданство роботу.

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