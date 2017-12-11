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Туризм в Египет для россиян снова станет доступен в ближайшее время


Туризм в Египет для россиян снова станет доступен в ближайшее время


Владимир Путин, пообещал, что Российская Федерация стремится подписать соглашения с Египтом, в котором речь пойдет о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами, передает Jinfo.ua, ссылаясь на RT.


Повышение уровня безопасности аэропортов Египта


«После страшной трагедии в небе над Синаем прямое воздушное сообщение между нашими странами было прервано. За это время египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах. Служба безопасности России доложила мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром», — сказал он.



Туризм в Египет для россиян снова станет доступен в ближайшее время

Он также отметил, что главы государств обсудили алгоритм совместных действий по возобновлению авиасообщения.


Таким образом, уже в кротчайшие сроки россияне вновь смогут посещать Египет, не беспокоясь об опасности перелетов.


Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт в свою очередь рекомендует также узнать о Топ-20 самых популярных мест в мире, согласно рейтингу Инстаграм.


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