Владимир Жириновский приравнял чаевые к коррупции





Депутат Госдумы РФ Владимир Вольфович Жириновский высказал мнение, что в стране нужно ввести запрет на чаевые. По мнению чиновника, оставляя в парикмахерских, ресторанах, школах деньги сверх положенной суммы, россияне своими руками развивают коррупцию, передает Joinfo.ua.

Жириновский: Есть зарплата, какие чаевые?

Такое громкое заявление лидер ЛДПР сделал во время выступления на интерактивной акции, организованной Торгово-промышленной палатой (ТПП) России.

«Давайте запретим в родильном доме давать, в детском саду, в школе, вузе, официантам запретим давать, в парикмахерской, за любые услуги. Есть зарплата, какие чаевые? Мы сами порождаем, а то не дашь — тебя будут хуже обслуживать, и каждый человек старается обогнать кого-то и тоже побольше дать, а не успел дать денег — и ты пострадаешь. Все оказываются жертвами коррупции» — заявил Владимир Вольфович.





Звание "Честный чиновник" поможет выявить коррупционеров

Также Жириновский предложил для борьбы с коррупцией ввести в России звание «Честный чиновник».

«Пускай в классе мальчика спросят: почему папа у тебя не честный чиновник, когда он получит такое звание? А нет звания — значит, папа берет взятки», — цитируют его объяснения РосСМИ.

8 декабря были опубликованы результаты интерактивного опроса, проведенного Генпрокуратурой. Четверть его участников признались, что давали взятки, 38% заявили, что сталкивались с вымогательством.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд прославился на весь мир своей непримиримой борьбой с коррупцией. Наследник королевской семьи был признан "Человеком года-2017" по мнению читателей авторитетного журнала.

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