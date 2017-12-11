



Стало известно, что внуки Елизаветы II – Принц Уильям и Принц Гарри, определились с мастером, который создаст скульптуру их скончавшейся 20 лет назад матери. Ранее, инсайдеры королевской семьи сообщили, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл встретят Рождество вместе, передает Joinfo.ua.

Принцы Уильям и Гарри выбрали скульптора, который создаст статую их матери





"Герцог Кембриджский и Принц Гарри рады объявить, что они выбрали Иэна Рэнка-Броудли в качестве скульптора, который создаст статую их матери, Дианы, Принцессы Уэльской", - гласит запись в Твиттере Кенсингтонского дворца.

Статуя будет установлена на территории Кенсингтонского двора и будет олицетворять жизнь и наследие покойной принцессы. Сообщается, что фигуру Леди Ди уже установят в 2019 году.

Его Королевское Высочество заявил: "Мы были тронуты добрыми словами и воспоминаниями, которыми столько людей поделились о нашей матери за прошлые несколько месяцев. Заметно, что значение ее деятельности все еще чувствуют многие в Британии и во всем мире даже спустя 20 лет после ее смерти".





По словам принцев, скульптор, которого они выбрали, очень одаренный мастер. Члены монаршей семьи уверены, что именно этот человек сможет сделать скульптуру их матери.

Планируется поставить статую так, чтобы все, кто посещает Кенсингтонский дворец, имели возможность чтить память и наследие Принцессы Дианы.

Журналист ДжоИнфоМедиа Анна Аш напоминает, ранее стало известно, что монаршие особы почтут память погибших при пожаре в "Башне Гренфиль". Мероприятие состоится в четверг, 14 декабря.

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