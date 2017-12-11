Новости королевской семьи: Кейт Миддлтон и Принц Уильям отправятся в тур по Швеции и Норвегии





На днях стало известно, что герцогиня Кембриджская проведет Рождество в компании Меган Маркл, как последние новости королевской семьи передают, что после всех рождественских и новогодних праздников Кейт Миддлтон и Принц Уильям осуществят четырехдневный тур в Швецию и Норвегию, передает Joinfo.ua. Напомним, 14 декабря монаршие особы почтут память погибших при пожаре в "Башне Гренфиль".

Кейт Миддлтон и Принц Уильям отправятся в тур по Швеции и Норвегии

Об этом стало известно из аккаунта Кенсингтонского дворца в Твиттер.

Пресс-служба сообщает, что супруги осуществятся в четырехдневный тур по Швеции и Норвегии. Их путешествие продлится со вторника 30-го января по пятницу 2-го февраля.



Первые два дня пара проведет в Стокгольме, вторые два - в Осло.





На данный момент не сообщается, что является целью визита монаршей четы, а также то, увидим ли мы вместе с родителями их наследников – Принца Джорджа и Принцессу Шарлотту.

Журналист ДжоИнфоМедиа Анна Аш напоминает, ранее стало известно, что Принцы Уильям и Гарри выбрали скульптора, который создаст статую Принцессы Дианы. Отмечается, что скульптуру смогут увидеть все желающие на территории Кенсингтонского дворца в 2019 году.

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