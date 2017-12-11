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Владимир Путин отдал приказ о выводе войск из Сирии на авиабазе Хмеймим


Владимир Путин отдал приказ о выводе войск из Сирии на авиабазе Хмеймим

Президент России Владимир Путин сегодня, 11 декабря с официальным визитом посетил авиабазу Хмеймим в Сирии, где отдал приказ о выведении частей группировки российских войск в Сирии обратно в Россию. Об этом сообщает Joinfo.ua со ссылкой на РБК.


Путин посетил авиабазу в Сирии



Владимир Путин отдал приказ о выводе войск из Сирии на авиабазе Хмеймим

В пресс-службе Кремля сообщили, что на базе Путина встретили президент Сирии Башар Асад и министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин.


Находясь на базе Хмеймим, Путин отдал приказ приступить к выводу частей группировки российских войск в Сирии обратно в Россию.



Владимир Путин отдал приказ о выводе войск из Сирии на авиабазе Хмеймим



Владимир Путин отдал приказ о выводе войск из Сирии на авиабазе Хмеймим

"С терроризмом надо бороться. Под какой-бы личной он не прятался и не маскировался" - отметил российский президент.


В то же время в Сирии продолжат работу на постоянной основе два российских пункта базирования, одним из них будет авиабаза Хмеймим, а вторым — пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее мы сообщали, что Сирия - одно из государств, отмеченных на карте самых опасных стран в мире, где существует террористическая угроза.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301912-news.html
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