Владимир Путин отдал приказ о выводе войск из Сирии на авиабазе Хмеймим





Президент России Владимир Путин сегодня, 11 декабря с официальным визитом посетил авиабазу Хмеймим в Сирии, где отдал приказ о выведении частей группировки российских войск в Сирии обратно в Россию. Об этом сообщает Joinfo.ua со ссылкой на РБК.

Путин посетил авиабазу в Сирии





В пресс-службе Кремля сообщили, что на базе Путина встретили президент Сирии Башар Асад и министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин.

Находясь на базе Хмеймим, Путин отдал приказ приступить к выводу частей группировки российских войск в Сирии обратно в Россию.









"С терроризмом надо бороться. Под какой-бы личной он не прятался и не маскировался" - отметил российский президент.

В то же время в Сирии продолжат работу на постоянной основе два российских пункта базирования, одним из них будет авиабаза Хмеймим, а вторым — пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее мы сообщали, что Сирия - одно из государств, отмеченных на карте самых опасных стран в мире, где существует террористическая угроза.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301912-news.html