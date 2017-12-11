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Теракт в Нью-Йорке: смертник взорвал бомбу в районе станции метро на Манхэттене


Теракт в Нью-Йорке: смертник взорвал бомбу в районе станции метро на Манхэттене

Несколько человек получили ранения в результате взрыва в районе транспортной станции в Манхэттене в центре Нью-Йорка, который устроил террорист-смертник, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.




Сообщается, что бомба взорвалась лишь частично — выжил даже сам террорист. Правда, позднее от полученных травм, злоумышленник все же скончался.



Теракт в Нью-Йорке: смертник взорвал бомбу в районе станции метро на Манхэттене

В данный момент СМИ пишут, что в центре города царит паника, работают спасательные службы и правоохранительные органы.


Прямая трансляция с места событий


Телеканал FOX5 ведёт прямую трансляцию с места событий.




Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, время от времени теракты происходят в самых разных странах мира. От рук террористов страдают и гибнут ни в чем неповинные люди.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301911-news.html
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