Теракт в Нью-Йорке: смертник взорвал бомбу в районе станции метро на Манхэттене





Несколько человек получили ранения в результате взрыва в районе транспортной станции в Манхэттене в центре Нью-Йорка, который устроил террорист-смертник, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.





Сообщается, что бомба взорвалась лишь частично — выжил даже сам террорист. Правда, позднее от полученных травм, злоумышленник все же скончался.





В данный момент СМИ пишут, что в центре города царит паника, работают спасательные службы и правоохранительные органы.

Прямая трансляция с места событий

Телеканал FOX5 ведёт прямую трансляцию с места событий.





Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, время от времени теракты происходят в самых разных странах мира. От рук террористов страдают и гибнут ни в чем неповинные люди.

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