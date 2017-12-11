Теракт в Нью-Йорке: смертник взорвал бомбу в районе станции метро на Манхэттене

Несколько человек получили ранения в результате взрыва в районе транспортной станции в Манхэттене в центре Нью-Йорка, который устроил террорист-смертник, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.
Сообщается, что бомба взорвалась лишь частично — выжил даже сам террорист. Правда, позднее от полученных травм, злоумышленник все же скончался.
В данный момент СМИ пишут, что в центре города царит паника, работают спасательные службы и правоохранительные органы.
Телеканал FOX5 ведёт прямую трансляцию с места событий.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, время от времени теракты происходят в самых разных странах мира. От рук террористов страдают и гибнут ни в чем неповинные люди.