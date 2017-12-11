Германия готовится к Рождеству: самую высокую в мире свечу зажгли в городе Шлиц

Недавно мы рассказывали, что огромную новогоднюю ель, установленную в столице Литвы видно даже из иллюминаторов, пролетающих над Вильнюсом самолетов. А в Германии тем временем зажгли самую высокую в мире Рождественскую свечу, передает Joinfo.ua.
В гигантскую свечу немцы ежегодно превращают 36-метровую каменную башню на Рыночной площади города Шлиц. Благодаря сказочной иллюминации, здание становится выше еще 6 метров, достигая в высоту 42 метра.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, столица Великобритании тоже к Рождеству готова: улицы Лондона украсила волшебная праздничная иллюминация.