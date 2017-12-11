Рождественская сказка в Европе: самые красивые новогодние ели





Поэтому если вы хотите не просто хорошо провести этот праздник, но и окунуться в настоящую рождественскую сказку, то единственный вариант – путешествия. Осталось только понять, куда именно. К счастью, у Joinfo.ua есть ответ на этот вопрос. Даже 5 ответов.

Таллин (Эстония)





Некоторые историки полагают, что именно здесь впервые начали наряжать ёлки в честь рождения Христа. Почему именно – это уже другой вопрос, но такое мнение всё же есть. Более того – согласно местным хроника, на центральной площади города уже 575 раз устанавливали огромную новогоднюю ёлку. И этот год не станет исключением. А если прибавить к этому традиционный рождественский базар, с глинтвейном, сувенирами, блюдами традиционной кухни и прочими вкусностями, то сомнений в том, куда можно поехать на Рождество, практически не остаётся.

Франкфурт (Германия)





Именно здесь традиционно устанавливается одна из самых высоких ёлок в Европе. И что характерно – натуральная. 7 этажей, 9 тонн веса, 125 лет. Основательно так, с размахом. При этом всё согласно традициям, стильно, приятно и не вызывает какого-то ощущения несоответствия. И традиционная рождественская ярмарка, на которой можно приобщиться к традиционной же зимней германской кухне. И яблочному вину. И, конечно же, глинтвейну.

Вена (Австрия)





В Австрии есть традиция, что главную новогоднюю ель поставляет одна из 9 федеральных земель. На этот раз этой чести удостоилась земля Форарльберг. Именно им предстоит разыскать 25-метровую ель, установить её на главной площади перед зданием ратуши и украсить. Кроме того, на той же площади будет проходить традиционная ярмарка с австрийскими сладостями, кофе и прочими вкусностями, а также выступать местные хоры со специальными программами. А неподалёку будет разбит каток.

Прага (Чехия)





Если уж вам хочется окунуться именно в классическую европейскую сказку, то места лучше Праги вам в принципе не найти. На Рождество этот и без того красивый город необычайно преображается. Иллюминация, гирлянды, традиционная ярмарка, и 22-метровая ёлка. Плюс на Староместской площади будут чуть ли не каждый час проводиться различные светомузыкальные шоу. Которые, впрочем, будут лишь способствовать созданию ощущения настоящей сказки.

Вильнюс (Литва)





На Кафедральной площади аж с 1 декабря расположилась потрясающая ёлка с великолепной иллюминацией. Скажем так, это весьма оригинально и сильно отличается от традиционных гирлянд. Но именно такой тип украшения, причём не только самое ели, но и центральной улицы и различных площадей, предпочитают в Литве. Ну и там уже начал действовать традиционный праздничный рынок.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин желают вам прекрасного Рождества и напоминают, что этот праздник всё же даже у нас имеет некоторые особенности, про которые нужно помнить и которые хорошо бы соблюдать.

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