Рождественская сказка в Европе: самые красивые новогодние ели

Поэтому если вы хотите не просто хорошо провести этот праздник, но и окунуться в настоящую рождественскую сказку, то единственный вариант – путешествия. Осталось только понять, куда именно. К счастью, у Joinfo.ua есть ответ на этот вопрос. Даже 5 ответов.
Некоторые историки полагают, что именно здесь впервые начали наряжать ёлки в честь рождения Христа. Почему именно – это уже другой вопрос, но такое мнение всё же есть. Более того – согласно местным хроника, на центральной площади города уже 575 раз устанавливали огромную новогоднюю ёлку. И этот год не станет исключением. А если прибавить к этому традиционный рождественский базар, с глинтвейном, сувенирами, блюдами традиционной кухни и прочими вкусностями, то сомнений в том, куда можно поехать на Рождество, практически не остаётся.
Именно здесь традиционно устанавливается одна из самых высоких ёлок в Европе. И что характерно – натуральная. 7 этажей, 9 тонн веса, 125 лет. Основательно так, с размахом. При этом всё согласно традициям, стильно, приятно и не вызывает какого-то ощущения несоответствия. И традиционная рождественская ярмарка, на которой можно приобщиться к традиционной же зимней германской кухне. И яблочному вину. И, конечно же, глинтвейну.
В Австрии есть традиция, что главную новогоднюю ель поставляет одна из 9 федеральных земель. На этот раз этой чести удостоилась земля Форарльберг. Именно им предстоит разыскать 25-метровую ель, установить её на главной площади перед зданием ратуши и украсить. Кроме того, на той же площади будет проходить традиционная ярмарка с австрийскими сладостями, кофе и прочими вкусностями, а также выступать местные хоры со специальными программами. А неподалёку будет разбит каток.
Если уж вам хочется окунуться именно в классическую европейскую сказку, то места лучше Праги вам в принципе не найти. На Рождество этот и без того красивый город необычайно преображается. Иллюминация, гирлянды, традиционная ярмарка, и 22-метровая ёлка. Плюс на Староместской площади будут чуть ли не каждый час проводиться различные светомузыкальные шоу. Которые, впрочем, будут лишь способствовать созданию ощущения настоящей сказки.
На Кафедральной площади аж с 1 декабря расположилась потрясающая ёлка с великолепной иллюминацией. Скажем так, это весьма оригинально и сильно отличается от традиционных гирлянд. Но именно такой тип украшения, причём не только самое ели, но и центральной улицы и различных площадей, предпочитают в Литве. Ну и там уже начал действовать традиционный праздничный рынок.
Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин желают вам прекрасного Рождества и напоминают, что этот праздник всё же даже у нас имеет некоторые особенности, про которые нужно помнить и которые хорошо бы соблюдать.