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Леонид Броневой похороны: когда и где упокоят тело знаменитого актера


Леонид Броневой похороны: когда и где упокоят тело знаменитого актера

Актер театра и кино Леонид Броневой скончался на 89 году жизни 9 декабря. А сегодня, 11 ноября состоится церемония прощания со звездой советского кино, а также его похороны, передает Joinfo.ua.


Где похоронят Броневого?


Церемония прощания с Леонидом Броневым состоится в театре "Ленком". Начнется она сегодня, 11 декабря в 11 часов утра. После этого тело великого артиста будет предано земле на Новодевичьем кладбище в Москве.



Леонид Броневой похороны: когда и где упокоят тело знаменитого актера

За свою карьеру артист сыграл десятки ролей в кино и театре. Всенародную славу ему принесла роль Мюллера в фильме "Семнадцать мгновений весны".


Ушла очередная Легенда


В "Ленкоме" Броневой служил с конца 80-х годов. Директор театра после сообщения о смерти коллеги обещал, что будет хлопотать об упокоении тела Броневого на самом дорогом кладбище Москвы.


А худрук театра Марк Захаров скорбно ответил, что со смертью Леонида Сергеевича ушла целая эпоха. Броневой, по его словам, не только посвятил большую часть жизни "Ленкому", но и принимал участие в его строительстве.


"Его уход — тяжелейшая утрата", — сказал журналистам Марк Захаров.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее скончался известный народный артист СССР Владимир Курбет.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301824-news.html
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