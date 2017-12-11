Нобелевская премия 2017: в Стокгольме завершилась церемония награждения лауреатов





В Стокгольмском концертном зале завершилась церемония награждения нобелевских лауреатов за 2017 год. Дипломы и медали получили лауреаты премии по литературе, медицине или физиологии, физике, химии, экономике, передает Joinfo.ua.





Нобелевская премия 2017

Награду по литературе получил писатель из Великобритании Кадзуо Исигуро.





Кадзуо Исигуро

Профессора из США Джефри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг стали обладателями награды по физиологии или медицине.





Джефри Холл

Награды по физике получили работающий в США выходец из Германии Райнер Вайсс, а также американские профессора Барри Бэриш и Кип Торн.





Райнер Вайсс

Награды по химии получили работающий в США выходец из Германии Йоахим Франк, Жак Дебуши (Швейцария) и Ричард Хендерсен (Великобритания).





Йоахим Франк

Обладателем премии по экономике, учреждённой в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком, стал профессор Ричард Талер (США).





Ричард Талер

Сумма Нобелевских премий в каждой из номинаций составила $1 млн.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, 10 декабря 2017 года в Осло вручили Нобелевскую премию мира. Лауреатом престижной премии стала Международная кампания за отказ от ядерного оружия (ICAN)

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