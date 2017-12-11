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Нобелевская премия 2017: в Стокгольме завершилась церемония награждения лауреатов


Нобелевская премия 2017: в Стокгольме завершилась церемония награждения лауреатов

В Стокгольмском концертном зале завершилась церемония награждения нобелевских лауреатов за 2017 год. Дипломы и медали получили лауреаты премии по литературе, медицине или физиологии, физике, химии, экономике, передает Joinfo.ua.




Нобелевская премия 2017


Награду по литературе получил писатель из Великобритании Кадзуо Исигуро.



Нобелевская премия 2017: в Стокгольме завершилась церемония награждения лауреатов
Кадзуо Исигуро


Профессора из США Джефри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг стали обладателями награды по физиологии или медицине.



Нобелевская премия 2017: в Стокгольме завершилась церемония награждения лауреатов
Джефри Холл


Награды по физике получили работающий в США выходец из Германии Райнер Вайсс, а также американские профессора Барри Бэриш и Кип Торн.



Нобелевская премия 2017: в Стокгольме завершилась церемония награждения лауреатов
Райнер Вайсс


Награды по химии получили работающий в США выходец из Германии Йоахим Франк, Жак Дебуши (Швейцария) и Ричард Хендерсен (Великобритания).



Нобелевская премия 2017: в Стокгольме завершилась церемония награждения лауреатов
Йоахим Франк


Обладателем премии по экономике, учреждённой в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком, стал профессор Ричард Талер (США).



Нобелевская премия 2017: в Стокгольме завершилась церемония награждения лауреатов
Ричард Талер


Сумма Нобелевских премий в каждой из номинаций составила $1 млн.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, 10 декабря 2017 года в Осло вручили Нобелевскую премию мира. Лауреатом престижной премии стала Международная кампания за отказ от ядерного оружия (ICAN)


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