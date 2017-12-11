Нобелевская премия 2017: в Стокгольме завершилась церемония награждения лауреатов

В Стокгольмском концертном зале завершилась церемония награждения нобелевских лауреатов за 2017 год. Дипломы и медали получили лауреаты премии по литературе, медицине или физиологии, физике, химии, экономике, передает Joinfo.ua.
Награду по литературе получил писатель из Великобритании Кадзуо Исигуро.
Профессора из США Джефри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг стали обладателями награды по физиологии или медицине.
Награды по физике получили работающий в США выходец из Германии Райнер Вайсс, а также американские профессора Барри Бэриш и Кип Торн.
Награды по химии получили работающий в США выходец из Германии Йоахим Франк, Жак Дебуши (Швейцария) и Ричард Хендерсен (Великобритания).
Обладателем премии по экономике, учреждённой в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком, стал профессор Ричард Талер (США).
Сумма Нобелевских премий в каждой из номинаций составила $1 млн.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, 10 декабря 2017 года в Осло вручили Нобелевскую премию мира. Лауреатом престижной премии стала Международная кампания за отказ от ядерного оружия (ICAN)