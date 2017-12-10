Любовный гороскоп на неделю: что произойдет в личной жизни с 11 по 17 декабря





Чем ближе Новый год, тем чаще мы размышляем, где и с кем его встречать. Принято считать, что состоящим в отношениях, проще решить этот вопрос. Для этого нужно, как минимум, не разойтись в течение ближайших двух недель. Какие знаки зодиака на этой неделе ожидают конфликты, примирения или перспективные знакомства, расскажет Joinfo.ua.

В декабре все мысли посвящены празднованию приближающегося Нового года. Хочется успеть очень много: приготовить подарки, купить продукты к праздничному столу или подготовиться к запланированному на праздники путешествию. Кроме этого на праздники хочется выглядеть на все 100%. Улучшить фигуру и подготовить организм к многочисленным возлияниям и вкусностям поможет лунная диета на декабрь 2017 года. Какие события ожидают разные знаки зодиака в личной жизни с 11 по 17 декабря, узнала журналист ДжоИнфоМедиа Ксения Иваниченко.

Овен

В личной жизни представителей этого знака зодиака, состоящих в отношениях, на этой неделе будет царить мир и гармония. Дни будут наполнены взаимным пониманием и вниманием партнеров. Звезды рекомендуют больше времени проводить вместе: гулять в парке, ходить в кино, кафе, в гости.

В жизни свободных Овнов знаменательных событий не ожидается. Если вас беспокоит одиночество, проанализируйте его причины в пятницу. Звезды говорят, что именно в этот день вы сможете найти ответ на беспокоящий вас вопрос.

Телец

Первую половину недели на первый план в жизни Тельцов выйдет работа и бизнес. В отношениях тех, кто уже встретил "вторую половинку" может произойти разлад – партнеру не понравятся задержки на работе и поздние возвращения домой.

Свободные Тельцы попытаются использовать удлинившейся рабочий день для блага собственной личной жизни: начнут кокетничать с коллегами. Астрологи честно предупреждают: "На здоровье!". Это значит, что флирт на работе поможет повысить самооценку, погладить собственное эго, но в перспективные отношения не превратится. Стоит ли начинать? Каждый решит самостоятельно.

Близнецы





Рожденных с 21 мая по 21 июня на этой неделе ждет сюрприз — любовь с первого взгляда! Для состоящих в отношениях Близнецов это будет сродни грома среди ясного неба. Астрологи говорят, что новые чувства будут очень яркими, но, увы, кратковременными. И тем, кто уже встретил "вторую половинку" надо хорошо подумать: стоит ли отказываться от сложившихся отношений в пользу феерического, но краткосрочного романа.

Поскольку у свободных Близнецов такой проблемы нет, им советуют насладиться новым романом по максимуму и сохранить в сердце приятные воспоминания о проведенном времени.

Рак

Представителям этого знака на этой неделе займутся одним из любимых дел – домашними делами. Речь не о банальной уборке. Раки будут больше времени уделять семье и родным. В финале недели состоящих в отношениях партнер удивит приятным сюрпризам.

Свободным Ракам в четверг следует смело идти на свидание: сочетание звезд показывает, что Ваши ожидания оправдаются.

Лев

Рожденным с 23 июля по 24 августа советуют ненадолго сойти с пьедестала, не старайтесь постоянно занимать доминирующую позицию. Это не только нечестно, но и крайне утомительно. Кроме того, может вызвать осложнения в ваших отношениях с любимым человеком. Отдайте бразды правления. Ищите компромисс. Если сумеете, в субботу-воскресенье замечательно отдохнете в атмосфере флирта и любви.

Дева





В семьях замужних и женатых Дев в декабре могут обсуждаться жилищные проблемы, вопросы приобретения недвижимости, покупок для дома. До 18 числа эти важные дела лучше только планировать, чтобы не создать себе трудностей. На этой неделе вы будете подвержены сильным эмоциям, из-за чего рискуете допустить глупую ошибку и, как следствие, потерпеть поражение.

Весы

Представители этого знака с 11 по 17 декабря встретят с кем-то из прошлого. Когда-то у него или у вас обоих была симпатия. Осталась ли она сейчас? При встрече это станет ясно. И если да, то на этот раз не упустите этого человека.

Скорпион

Рожденных с 24 сентября по 23 октября ожидает довольно романтичная неделя. Если устоите перед придираться к партнеру по пустякам. Он ответит вам тем же, и в отношениях воцарится мир, понимание и взаимная забота.

У одиноких представителей знака могут завязаться отношения с приятным в общении и образованным человеком. Влюбленные пары смогут порадовать друг друга подарками и нежными признаниями.

Стрелец

Представителям этого знака рекомендуют обратить внимание на все новое, необычное. Это позволит внести новые ноты в сложившиеся отношения. А свободным Стрельцам завести перспективное знакомство. Причем, чем дальше от дома встретите человека, тем выше шанс, что это именно тот, кто вам нужен. Поэтому смело отправляйтесь в города и страны где еще не были. Посещайте новые, неизвестные вам места: клубы, вечеринки, представления.

Козерог





На этой неделе влюбленные Козероги, вопреки своей сдержанной натуре, будут щедры на нежные слова. Многих одиноких представителей знака ждет встреча с интересным человеком. Сейчас высока возможность завязать с ним теплые, сердечные отношения.

Водолей

Для представителей этого знака, уже имеющих пару, эта неделя окажется временем страстей. Чувства начнут вспыхивать и переливаться через край. Какое-то время новизна ощущений будет приятно щекотать нервы и вам, и партнеру. Но к концу второй недели накопится эмоциональная усталость. Для того чтобы она не перешла в опустошенность, постарайтесь отвлечься от перипетий личной жизни и как следует успокоиться.

Рыбы

У представителей этого знака будет ощущение, что они уже получили подарок от Деда Мороза и Санта Клауса. Любимый человек будет вести себя безукоризненно. Внимательный, добрый, щедрый, он убедит вас в том, что настоящая любовь случается не только в сказках. Постарайтесь и вы привнести элементы чудесного в жизнь вашей "второй половинки". Почаще совершайте совместные вылазки в музеи, театры и кино, бывайте за городом. Смело знакомьте избранника с своими родными и друзьями или просто наведайтесь к ним в гости. Гармония, царящая в ваших отношениях, очарует всех.

Напомним, составлен гороскоп застолья: с кем лучше садиться рядом разным знакам Зодиака.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301672-news.html