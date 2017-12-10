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Нобелевская премия мира 2017: кто получил награду и 945 млн долларов


Нобелевская премия мира 2017: кто получил награду и 945 млн долларов

10 декабря 2017 года в Осло вручили Нобелевскую премию мира. Лауреатом престижной премии стала Международная кампания за отказ от ядерного оружия (ICAN), передает Joinfo.ua.


Нобелевская премия мира 2017



Нобелевская премия мира 2017: кто получил награду и 945 млн долларов

Вручение Нобелевской премии мира предполагает также и денежный приз. Так, 945 миллионов долларов получили директор ICAN Беатрис Финн и Сэцуко Терлоу - женщина, которая пережила бомбардировку Хиросимы в 1945 году.


Финн возглавляет расположенную в Женеве штаб-квартиру движения, который объединяет 468 общественных организаций из 100 стран. На награждении она заявила о том, что обладание ядерным оружием является "безумием", поскольку следствием могут стать масштабные разрушения, и запрет ядерного оружия - единственно разумное решение.


Напомним, Нобелевская премия мира считается высшей наградой за усилия по достижению мира в мире. Изобретатель динамита Альфред Нобель в своем завещании просил ежегодно отмечать этой премией до трех человек или организаций за особые заслуги перед человечеством. с 1901 года она вручается 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, Нобелевская премия 2017 года по медицине вручена ученым за открытие механизмов, контролирующих наши биологические часы.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301671-news.html
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