Новогодняя елка в Вильнюсе поражает своей роскошью и великолепием





В прошлом году столица Литвы могла похвастаться одной из самых красивых рождественских елок в мире. В наступающем, 2018 году поэтому муниципалитет города также позаботился о том, чтобы не разочаровать своих жителей и гостей, передает Joinfo.ua.

Красота неописуемая!

Новогодняя ель Вильнюса в этом году действительно выглядит потрясающе. Дерево украшено гораздо большим количеством огней, чем в прошлом году!





Вечнозеленый символ 2018 года возвышается над землей на 27 метров, он украшен 2700 рождественскими игрушками и освещен 70 тысячами огней! Все украшения вокруг дерева занимают 2500 квадратных метров.





Новогодняя елка в Вильнюсе настолько яркая, что ее можно увидеть невооруженным глазом из иллюминаторов самолетов, пролетающих над городом.





Взгляните на это чудо со всех сторон и убедитесь, что это действительно главная новогодняя достопримечательность Латвии.





Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, недавно настоящее чудо произошло в Чехии: пассажиров "новогоднего поезда" порадовал неожиданный сюрприз.

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