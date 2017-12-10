Конец света 2017: пользователи Сети высмеяли новую теорию индийских ученых





Согласно новой теории, выдвинутой индийскими учеными, Конец света наступит 23 декабря, то есть буквально через пару недель. Чем они обосновывают свою гипотезу, выяснил Joinfo.ua.

Смертельный вирус от инопланетян или «бред сумасшедшего»

«Бред сумасшедших» - так прокомментировали пользователи Сети догадки индийских ученых. В чем собственно дело и почему такая реакция?





Оказывается специалисты из Дели предрекают Апокалипсис, который будет вызван, внимание!, вирусом, сброшенным с инопланетного корабля!

Да-да, именно неопознанный летающий объект бросит на Землю вирус неизвестного происхождения, способный уничтожить планету в считанные дни.

Откуда ж взялась теория?

В докладе говорится, что индийские ученые выяснили, что в списке НАСА космических объектов – один не указан. Именно он и несет опасность землянам. И это все. То есть, все доказательства.





Естественно, отмечает журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт не то, чтобы скептически, а с насмешкой отнеслись к таким «страшным» новостям. Более того, многие усомнились и в профессиональности астрономов, исходя из их «глубоких» познаний в мире космоса.

Впрочем, уже неоднократно «наступал» Конец света, в том числе и в 2017 году. Между тем, астрономы НАСА пытаются каждую из теорий опровергать, дабы успокоить мнительных верующих во все, что им говорят.

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