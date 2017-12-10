Туристам на заметку: ТОП-10 самых страшных мест в мире





Серьёзно, некоторым куда больше нравится ощущение страха и риска. Особенно в условиях, когда тебе уж точно ничего не угрожает. И такие «ценители» практически по всему миру находят места, с которыми связаны какие-то зловещие истории, либо которые просто выглядят страшно. И Joinfo.ua сейчас расскажет вам о 10 таких достопримечательностях.

Чернобыль, Украина





Про Чернобыльскую катастрофу знают абсолютно во всем мире. Как и про то, что потом с городом стало. И несмотря на то, что официально проход туда запрещён, сотни человек каждый год ухитряются проникнуть на охраняемую территорию, чтобы воочию увидеть, к какому катастрофическому результату может привести человеческая безалаберность.

Аббатство Телема, Сицилия





Имя Алистера Кроули знакомо каждому, кто хоть немного интересовался оккультизмом. Причём не только само имя, но и зловещие истории, связанные с этим довольно своеобразным человеком. А нынче каждый желающий может посетить руины аббатства, где Кроули и совершал свои странные и, местами, отвратительные ритуалы.

Тупик Мэри Кинг, Эдинбург





Всё, что так или иначе связано с призраками – будоражит воображение чувствительных личностей. Особенной популярностью пользуются места, где призраков видят регулярно. Например, данная улица, где когда-то в средние века располагалась лечебница, где людям доводилось умирать от чумы.

Дом Винчестеров, Калифорния





Однажды наследница оружейной империи Сара Винчестер посетила гадалку, чтобы узнать, что её в жизни ожидает. Предсказания даму, мягко говоря, не обрадовали, а вот тот факт, что печального будущего можно избежать, если построить дом, в котором призраки смогут заблудить – очень даже. Дом достраивался до самой смети Сары и являет собой прекрасное воплощение того, что мог бы сотворить в пьяном бреду безумный архитектор.

Катакомбы Парижа





Под улицами Парижа располагается более 180 километров катакомб, где чуть ли не с самого основания города хоронили людей. Стены, выложенные черепами? Кости под ногами? Мумии разной степени сохранности? Всё это там есть. И некоторые проходы даже доступны для посещения туристами.

Болото Манчак, Луизиана





У болот, скажем так, не зря очень плохая репутация. А если какое-то болото связано с массовой гибелью людей в его окрестностях – то и подавно. И даже не суть важно – метан убивает неосторожных путников или проклятье древней ведьмы – зловещее ощущение будет преследовать любого, кто на это болото попадёт.

Остров пасхи, Чили





Знаменитые статуи с острова Пасхи не страшные – они просто совершенно чужды нормальному человеческому восприятию. И пусть специалисты уже понапридумывали сотни довольно достоверных теорий, описывающих процесс возведения таких статуй, странное ощущение от пребывания рядом с ними от этого не уменьшается ни на йоту.

Базар в Соноре, Мексика





Мексиканская культура представляет собой абсолютно уникальный сплав христианских верований и разнообразных странных культов. То есть для мексиканца нет ничего странного в том, чтобы пойти помолиться Деве Марии, а потом сходить закупиться парочкой высушенных змеиных голов, чтобы провести ритуал по насыланию болезни на обидчика. Но на этом базаре можно купить и более странные и зловещие вещи.

Лагуна Трук, Микронезия





Дно лагуны усеяно обломками затонувших военных кораблей и различной техники. Идеальное место для дайвинга. Вот только шанс того, что оттуда можно никогда не вернутся обратно – куда выше, чем в других местах для ныряния. Что не мешает ценителям регулярно туда наведываться и подвергать свои жизни риску.

Музей истории медицины Мюттера





Есть у человечества очень давняя традиция – сохранять различные реально стрёмные вещи в специально отведённых для этого местах. Сначала это были различные кунсткамеры, потом – анатомические музеи. Но музей Мюттера даже среди них отличается. Как минимум – количеством и разнообразием экспонатов.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин напоминают вам, что в мире есть и куда более приятные для глаза места. Но это уже вопрос личного предпочтения. Да и на популярных туристических маршрутах реальность окажется немного другой, куда менее приятной глазу.

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