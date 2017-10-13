Ученые занимаются поиском девятой планеты Солнечной системы





Космическое агентство США НАСА (NASA) выдвинуло пять различных способов доказать факт существования таинственной планеты. Также ученые утверждают, что утверждение, что девятая планета не существует, порождает еще больше проблем, сообщает Joinfo.ua.

Исследователи пытаются найти девятую планету с помощью телескопа Subaru на Гавайях, а также надеются, что ее обнаружение также прольет свет на происхождение загадочной планеты.

Впервые теория о существовании девятой планеты Солнечной системы была выдвинута экспертами из университета Калифорнии (Caltech) в 2014 году. И пока сама планета еще не найдена, но исследователи полагают, что есть убедительные доказательства того, что она существует.

Доктор Константин Батыгин, планетарный астрофизик из университета Калифорнии, чья команда занимается поиском, сказал: "Сейчас существует пять различных линий свидетельств, полученных в ходе наблюдений, указывающих на существование девятой планеты. Если вы признаете факт, что ее нет, вы создаете больше проблем, чем решаете".

"В таком случае у вас вдруг появляется сразу пять головоломок, и вы должны придумать пять разных теорий, чтобы объяснить их", - сказал доктор Батыгин.





В 2016 году доктор Батыгин опубликовал исследование орбит шести объектов в поясе Койпера - отдаленной области ледяных космических тел, простирающейся от Нептуна в сторону межзвездного пространства.

Его открытия показали, что все эти объекты имеют эллиптические орбиты, которые указывают в одном направлении и наклонены на 30 градусов "вниз" по сравнению с плоскостью, в которой лежат орбиты восьми планет Солнечной системы.

Исследователи применили компьютерное моделирование Солнечной системы, в которую включили девятую планету и показали, что в ней должно быть больше объектов, обращающихся по орбите, наклоненной под углом 90 градусов к орбитам восьми планет.

Второе исследование команды д-ра Батыгина показала, что Планета Девять могла изменить угол наклона орбит восьми планет Солнечной системы в течение последних 4,5 миллиардов лет.

Наконец, исследователи продемонстрировали, как присутствие Планеты Девять могло бы объяснить, почему тела в поясе Койпера вращаются в противоположном направлении остальных объектов в Солнечной системе.





"Эти тела были как-бы "выдернуты" из Солнечной системы девятой планетой, а затем втянуты обратно в систему гравитацией Нептуна", - сказал доктор Батыгин.

Теперь исследователи надеются найти саму Планета Девять, используя телескоп Субару в Обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях.

Доктор Батыгин добавил: "Я думаю, что обнаружение девятой планеты расскажет нам о ее происхождении".

Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что ученые установили, что Меркурий прилетел в Солнечную систему откуда-то извне.

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