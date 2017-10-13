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Токио - самый безопасный город в мире


Токио - самый безопасный город в мире

Исследовательской группы журнала Economist опубликовала Индекс безопасности городов (Safe Cities Index 2017). В этом году самым безопасным для проживания городом мира стала столица Японии, Токио. В первую десятку также вошли Сингапур, Осака, Торонто, Мельбурн и Амстердам, сообщает Joinfo.ua.


Группа выбрала для оценки 60 городов. Каждый город был оценен по 49 показателям, включающим цифровую безопасность, охрану здоровья, безопасность инфраструктуры и личную безопасность.


Поскольку города являются центрами экономической активности, они привлекают все больше населения. Это создает проблемы безопасности, с которыми они сталкиваются по мере роста их населения, такие как обеспечение людей жильем, обеспечение охраны здоровья людей, поддержание эффективной транспортной сети, а также обеспечение населения водой и электроэнергией.


Также возрастают риски, связанные с человеческим фактором. Как показали недавние трагические события в европейских городах, таких как Лондон, Париж и Барселона, богатые мегаполисы становятся объектами террористической деятельности.



Токио - самый безопасный город в мире

Лондон

Токио показало самый высокий результат в категории цифровой безопасности. Однако в области безопасности инфраструктуры город даже не вошел в первую десятку, а занял 12-е место.


Исследование также показало, что за прошедший год во многих городах безопасность снизилась. Исключение составили Мадрид, который поднялся на 13 позиций, и Сеул, поднявшийся на 6 позиций.


Азиатские и европейские города остаются на вершине индекса: в первой десятке остались четыре восточноазиатских города (Токио, Сингапур, Осака и Гонконг), и три европейских (Амстердам, Стокгольм и Цюрих).



Токио - самый безопасный город в мире

Амстердам

Итак, первая десятка самых безопасных городов мира в 2017 году:


1. Токио


2. Сингапур


3. Осака


4. Торонто


5. Мельбурн


6. Амстердам


7. Сидней


8. Стокгольм


9. Гонконг


10. Цюрих


Два последних места в рейтинге заняли Янгон (самый большой город Мьянмы) и Карачи (крупнейший город в Пакистане).



Токио - самый безопасный город в мире

Вена

Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что ежегодное исследование "Quality of Living Index" в этом году назвало столицу Австрии Вену самым комфортным городом для проживания.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283313-news.html
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