Никакой магии - чистая математика: как угадать возраст человека по выбранному им числу





Удивите собеседника, угадав его возраст, всего лишь предложив ему загадать любое произвольное число и произведя с ним несложные арифметические действия. В этом не замешана магия или иные метафизические процессы - чистая математика, сообщает Joinfo.ua.

Возьмите в руки карандаш и листочек бумаги, на всякий случай вооружитесь калькулятором и приготовьтесь удивляться.

Итак, приступим:

1. Выберите цифру от 1 до 9 (а): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2. Умножьте выбранную цифру на 2: а * 2.

3. Добавьте к своему результату 5: а * 2 + 5.

4. Умножьте результат на 50: (а * 2 + 5) * 50.



5. Если в этом году у вас уже был день рождения, добавьте 1767. Если нет – 1766.

6. Вычтите год своего рождения.

7. Вы получили трехзначное число. Если вы нигде не ошиблись в вычислениях, то первая цифра которого является загаданной вами изначально, а две остальных-ваш возраст.

Теперь смело отправляйтесь удивлять этим несложным трюком друзей!

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