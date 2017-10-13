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Трансформеры оживают: первая в мире битва гигантских роботов произойдет 17 октября


Трансформеры оживают: первая в мире битва гигантских роботов произойдет 17 октября

Готовы ли вы к первой в мире битве гигантских роботов? Нет? Ну, это уже не важно. Битва двух гигантских роботов - американского Игл Прайм (Eagle Prime) и японского Куратас (Kuratas) - точно состоится 17 октября 2017 года в прямом эфире, сообщает Joinfo.ua.


Бой можно будет увидеть онлайн на Twitch 17 октября 2016 года в 22:00 по восточному времени в США (или в 5 утра 18 октября по киевскому времени). Если же вы не сможете смотреть бой в прямом эфире, он будет опубликован на YouTube и Facebook сразу же после завершения этого грандиозного события.


Фантастическое будущее уже наступило


На подготовку первого в мире сражения гигантских роботов ушло почти два года, и первоначально бой должен был состояться в августе.


Робота по имени Eagle Prime создан американской компанией MegoBots, Inc. Робот высотой 5 метров весит 12 тонн.


Его соперника, робота по имени Куратас создала японская компания Suidobashi Heavy Industries. Куратас имеет высоту 4 метра и весит 6,5 тонн.



Трансформеры оживают: первая в мире битва гигантских роботов произойдет 17 октября

Роботы похожи на трансформеров из одноменной саги о разумных машинах режиссера Майкла Бэя.


Американским роботом будут управлять двое пилотов, находящихся в кабине железного монстра.


В отличие от разрушительных машин Голливуда, роботы вооружены пейнтбольным оружием и теперь готовы к его использованию.




Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что ученые создали безопасного для людей робота на основе оригами.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283310-news.html
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