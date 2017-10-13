У них там своя атмосфера: стеклянный мост в горах "пошел трещинами" под ногами туристов





В Китае на стеклянном мосту вдоль горы Тайхашань установили специальные панели, придающие и без того захватывающей дух прогулке по прозрачному полу на высоте 1180 м над землей дополнительную остроту ощущений, сообщает Joinfo.ua.

Спецэффекты, способные довести до сердечного приступа

В Сети появилось видео, на котором жертвой высокотехнологичных спецэффектов стал гид одной из групп туристов. Когда под ногами мужчины стеклянный пол неожиданно "пошел трещинами", сопровождаемыми характерным звуком, незадачливый турист упал на колени и попытался на четвереньках отползти от "опасного участка".





В ответ на критику со стороны пользователей соцсетей, посчитавших подобный аттракцион опасным и чреватым сердечными приступами у особо впечатлительных туристов, администрация округа Восточный Тайханьшань заявила, что убирать "трескающиеся" панели не намерена. Также они добавили, что гид был осведомлен об аттракционе, и имитировал панику, чтобы напугать туристов.

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