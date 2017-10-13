Despacito: клип посмотрели уже более четырех миллиардов пользователей YouTube





Видеоклип на песню пуэто-риканского исполнителя Луиса Фонси "Despacito", вошедший ранее в историю, набрав рекордное количество просмотров на видеохостиге YouTube, побил собственный рекорд - видео посмотрели уже более четырех миллиардов пользователей, то есть, практически, более половины всего населения нашей планеты, которое на данный момент составляет около 7,5 млрд человек, сообщает Joinfo.ua.





Рекордное количество просмотров набралось всего за десять месяцев

В августе текущего года "Despacito" набрал три миллиарда просмотров, тем самым установив рекорд, как самые просматриваемое видео за всю историю YouTube. Таким образом, четвертый миллиард просмотров набрался за довольно небольшой период времени - примерно, за два месяца. Всего же, с момента появления клипа на видеохостинге прошло всего лишь десять месяцев - ролик был залит в январе.





"Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, но вместо того, чтобы праздновать, мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось", - написал на своей странице в Instagram Луис Фонси, имея в виду свою родину - Пуэрто-Рико, пострадавшую от мощного урагана.

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