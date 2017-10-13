Окурок за 12 тысяч долларов: недокуренную сигару Черчилля продали с аукциона





Самым дорогим окурком, по праву может называться недокуренная сигара бывшего главы британского правительства Уинстона Черчилля, которая была продана с аукциона за довольно значительную сумму в 12 тысяч долларов, сообщает Joinfo.ua.

Окурок кубинской сигары La Corona пополнил частную коллекцию

Частный коллекционер из США приобрел представляющий историческую ценность окурок на электронных торгах, проводимых бостонским аукционным дом RR Auction. Покупатель стал счастливым обладателем недокуренной кубинской сигары марки La Corona. Длина окурка сигары ручной работы составляет 10 см.





Сигара, недокуренная в Париже в середине прошлого века

Сообщается, что британский премьер-министр наслаждался этой изготовленной на заказ сигарой в парижском аэропорту Ле-Бурже 11 мая 1947 года. К эксклюзивному окурку прилагается снимок знаменитого курильщика с La Corona в руке. На снимке также имеется автограф Черчилля.

Недокуренную премьер-министром Великобритании сигару подобрал и сохранил на память пилот ВВС Ее Величества Алан Тернер, доставлявший в тот день Черчилля из Парижа в Лондон.

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