Биткойн: цена криптовалюты побила новый рекорд превысив 5000 долларов





Цена биткойна на бирже в четверг, 12 октября, выросла более чем на 8% до 5,243 долларов США. Начав год на уровне 966 долларов, за 9 месяцев биткойн вырос в цене более чем на 750% и стоит в четыре раза больше, чем унция золота, сообщает Joinfo.ua.

Однако в течение года цена криптовалюты была неустойчивой. В середине сентября биткойн упал ниже $3000, после того как китайские власти объявили о предстоящем запрете торговли криптовалютой.





Биткойн становится законным платежным средством

Сейчас, несмотря на предупреждения экспертов о возможном финансовом пузыре, биткойн набирает обороты. В прошлом месяце лондонская компания-девелопер The Collective заявила, что она позволит своим арендаторам оплачивать жилье биткойнами к концу 2017 года.

Две недели назад правительство Японии признало биткойн платежным средством.

Многие знаменитости, такие как боксер Флойд Мэйвезер, светская львица Пэрис Хилтон и актер Джейми Фокс, также выступили в поддержку биткойна в качестве платежного средства, предлагающим монеты.

Использование биткойна позволяет людям обойти банки и традиционные платежные процессы, чтобы напрямую оплачивать товары и услуги. Банки и другие финансовые учреждения обеспокоены этим, поскольку такой способ оплаты служит на пользу кибер-преступности и фирмам, занимающимся отмыванием деньги, так как сделки совершаются анонимно.



Финансовые эксперты не поддерживают идею криптовалют

Исполнительный директор финансовой компании JP Morgan Джейми Даймон выступил с очень серьезным предупреждением. Он сказал, что биткойн – это пузырь, которое в конечном итоге все равно лопнет. Он также сказал, что существует ограниченный рынок цифровой валюты, который подходит только для торговцев наркотиками, убийц и людей, живущих в таких странах, как Северная Корея. Он пообещал уволить любого брокера JP Morgan, который будет инвестировать в биткойн. Однако финансист признал, что он не смог отговорить свою дочь от инвестиций в криптовалюту.

Даймон также отказался комментировать рекордный рост цены биткойна в четверг. «Я больше не буду говорить о биткойне», - сказал он.

Кеннет Рогофф, профессор экономики и государственной политики в Гарвардском университете и бывший главный экономист МВФ, предсказал, что технология расчетов с помощью цифровых валют будет процветать, но цена биткойна рухнет.

«Глупо думать, что биткойну когда-нибудь разрешат вытеснить деньги, выпущенные центральным банком», - заявил профессор.

Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что Национальный банк Украины не планирует признавать криптовалюту платежным средством и предупреждает о рисках мошенничества.

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