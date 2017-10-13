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Королева Елизавета II вновь появилась на публике после летнего отдыха



Королева Елизавета II вновь появилась на публике после летнего отдыха

Елизавета II впервые появилась на публике после возвращения в Лондон из резиденции в Бальморале, где королева провела свой затянувшийся летний отдых, сообщает Joinfo.ua.


Королеву сопровождала ее дочь, принцесса Энн, на приеме в армейском и военно-морском клубе. Мероприятие ознаменовало 100-летие службы женщин в Королевском военно-морском флоте и Вспомогательном женском корпусе.



Королева Елизавета II вновь появилась на публике после летнего отдыха

96-летний принц Филипп, супруг королевы, не сопровождал ее на приеме, поскольку он вышел на пенсию от своих общественных обязанностей в июле этого года.



Королева Елизавета II вновь появилась на публике после летнего отдыха

В молодости королева стала первой женщиной-членом королевской семьи, которая вступила в ряды Вооруженных сил и стала членом Вспомогательной территориальной службы в 1945 году. Во время службы королева научилась водить и ремонтировать автомобили.



Королева Елизавета II вновь появилась на публике после летнего отдыха

На приеме ее королевское величество выглядела великолепно в бирюзовом костюме, украшенном брошью с бриллиантами и аквамаринами.



Королева Елизавета II вновь появилась на публике после летнего отдыха

Принцесса Энн выбрала для приема строгое, но нарядное зеленое платье.



Королева Елизавета II вновь появилась на публике после летнего отдыха

Королева и принцесса Энн встретились со старшими чинами военно-морских сил и армии, а также ветеранами, которые вступили во Вспомогательную территориальную службу в 1941 году. Среди них были три дамы - ​​90, 92 и 94 лет, которые, как и королева, служили в подразделении во время Второй мировой войны.



Королева Елизавета II вновь появилась на публике после летнего отдыха

91-летняя королева Елизавета II улыбнулась и сказала дамам: «Вы хорошо выглядите».


Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что ранее Joinfo.ua рассказывало какими привилегиями обладает королева Великобритании.


Напомним, что Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская также вернулась к своим королевским обязанностям во вторник, 10 октября, после долгого перерыва из-за проблем со здоровьем, связанных с беременностью.


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