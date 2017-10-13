Королева Елизавета II вновь появилась на публике после летнего отдыха





Елизавета II впервые появилась на публике после возвращения в Лондон из резиденции в Бальморале, где королева провела свой затянувшийся летний отдых, сообщает Joinfo.ua.

Королеву сопровождала ее дочь, принцесса Энн, на приеме в армейском и военно-морском клубе. Мероприятие ознаменовало 100-летие службы женщин в Королевском военно-морском флоте и Вспомогательном женском корпусе.





96-летний принц Филипп, супруг королевы, не сопровождал ее на приеме, поскольку он вышел на пенсию от своих общественных обязанностей в июле этого года.





В молодости королева стала первой женщиной-членом королевской семьи, которая вступила в ряды Вооруженных сил и стала членом Вспомогательной территориальной службы в 1945 году. Во время службы королева научилась водить и ремонтировать автомобили.





На приеме ее королевское величество выглядела великолепно в бирюзовом костюме, украшенном брошью с бриллиантами и аквамаринами.





Принцесса Энн выбрала для приема строгое, но нарядное зеленое платье.





Королева и принцесса Энн встретились со старшими чинами военно-морских сил и армии, а также ветеранами, которые вступили во Вспомогательную территориальную службу в 1941 году. Среди них были три дамы - ​​90, 92 и 94 лет, которые, как и королева, служили в подразделении во время Второй мировой войны.





91-летняя королева Елизавета II улыбнулась и сказала дамам: «Вы хорошо выглядите».

Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что ранее Joinfo.ua рассказывало какими привилегиями обладает королева Великобритании.

Напомним, что Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская также вернулась к своим королевским обязанностям во вторник, 10 октября, после долгого перерыва из-за проблем со здоровьем, связанных с беременностью.

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