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  • 22:07 – 1720 вместо 2017: немецкий ученый заявил о неточности в григорианском календаре 


1720 вместо 2017: немецкий ученый заявил о неточности в григорианском календаре


1720 вместо 2017: немецкий ученый заявил о неточности в григорианском календаре

Вот уж, действительно невероятно! Историк Хериберт Иллиг из Германии сделал заявление, согласно которому 297 лет в истории были умышленно сфальсифицированы, передает Joinfo.ua.


Ошибка или заведомая ложь?


Немецкий ученый Хериберт Иллиг уверен, что мы живем в 1720 году, а не в 2017! По его мнению, определенный временной отрезок Средневековья был просто напросто придуман, из-за чего григорианский календарь содержит ложные данные.


В средневековом заговоре ученый винит императора из Византии Константина VII, Папу Сильвестра II и римского императора Отто III.


«Их заговор добавил 297 лет истории» - говорится в докладе немца.


Средневековый заговор


Иллиг уверен, что эта ошибка – не случайность. По его мнению, все было подстроено так, чтобы чтобы Отто сел на престол именно в 1000 году. Правителям казалась первая дата более значимая и соответствующая году Господа.



1720 вместо 2017: немецкий ученый заявил о неточности в григорианском календаре
Римский император Отто III


Историк подчеркивает, что до 614 года происходило множество важных событий, также как и после 911 года, а вот между этими датами ничего особенного не происходило. Все это позволяет предположить, что история между этими периодами была выдумана.


Мысль Хериберта Иллига получила название «Фантомное время». У этой теории нашлись сторонники, но большинство ученых считают ее нелепой выдумкой.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает взглянуть на интересную статистику и узнать, на что уходят годы нашей жизни.


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