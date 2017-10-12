1720 вместо 2017: немецкий ученый заявил о неточности в григорианском календаре

Вот уж, действительно невероятно! Историк Хериберт Иллиг из Германии сделал заявление, согласно которому 297 лет в истории были умышленно сфальсифицированы, передает Joinfo.ua.
Немецкий ученый Хериберт Иллиг уверен, что мы живем в 1720 году, а не в 2017! По его мнению, определенный временной отрезок Средневековья был просто напросто придуман, из-за чего григорианский календарь содержит ложные данные.
В средневековом заговоре ученый винит императора из Византии Константина VII, Папу Сильвестра II и римского императора Отто III.
«Их заговор добавил 297 лет истории» - говорится в докладе немца.
Иллиг уверен, что эта ошибка – не случайность. По его мнению, все было подстроено так, чтобы чтобы Отто сел на престол именно в 1000 году. Правителям казалась первая дата более значимая и соответствующая году Господа.
Историк подчеркивает, что до 614 года происходило множество важных событий, также как и после 911 года, а вот между этими датами ничего особенного не происходило. Все это позволяет предположить, что история между этими периодами была выдумана.
Мысль Хериберта Иллига получила название «Фантомное время». У этой теории нашлись сторонники, но большинство ученых считают ее нелепой выдумкой.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева предлагает взглянуть на интересную статистику и узнать, на что уходят годы нашей жизни.