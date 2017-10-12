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У них там своя атмосфера: в Британии создали газированное розовое молоко


У них там своя атмосфера: в Британии создали газированное розовое молоко

Британская молочная компания Arla специально для любителей молока разработала новый молочный продукт – розовое газированное молоко, передает Joinfo.ua.


Выпуск молока, как попытка привлечь внимание к коровьему молоку


Выпуская уже сегодня газированное молоко, компания планирует к 2020 году утроить продажи. Известно также, что продажи напитка будут стартовать в , Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и США.


Выпуск газированного молока стал попыткой привлечь внимание к коровьему молоку, потому, что люди все реже стали его употреблять в пищу. В основном они коровье молоко заменяют на кокосовое и миндальное.



У них там своя атмосфера: в Британии создали газированное розовое молоко

Новое газированное молоко не имеет в своем составе жиров, зато содержит фрукты, благодаря которым напиток стал розового цвета.


Также ожидается, что игристое молоко окажется популярным в странах Ближнего Востока, где газированные напитки пользуются большой популярностью.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает прочесть статью, в которой вы узнаете полезен ли чай с молоком?


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