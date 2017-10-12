Эффект Кейт Миддлтон добрался до США: поклонница герцогини копирует ее образы в повседневной жизни

Образы Кейт Миддлтон необычайно нежны и элегантны. Поэтому, не удивительно, что женщины во всем мире хотят им подражать, передает Joinfo.ua.

Королевский стиль жительницы Вашингтона

Меллори Боулинг 29 лет, и последние пять из них девушка одевается, как ее кумир Кейт Миддлтон. Скопированный у герцогини стиль сделал американку звездой Инстаграм.

Конечно, одежда Меллори не такая дорогая, как у члена королевской британской семьи, но это не главное. По словам Боулинг, Кейт обладает таким чувством стиля и вкуса, что даже похожие вещи и аксессуары заставляют чувствовать их обладательницу настоящей королевой.

Конечно, подобные метаморфозы очень заинтересовали местных журналистов. Им повезло - Меллори Боулинг с радостью идет на контакт и рассказывает, что не видит в своем хобби ничего постыдного – она является ярой поклонницей герцогини Кембриджской и считает, что быть на нее похожей – одно удовольствие.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее художник создал портрет будущего ребенка герцогини.

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