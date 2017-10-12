Авторизация
 
  • 20:16 – У них там своя атмосфера: в Британии создали газированное розовое молоко 
  • 20:15 – Эффект Кейт Миддлтон добрался до США: поклонница герцогини копирует ее образы в повседневной жизни 
  • 20:14 – Фэн-шуй: ТОП-4 талисмана которые привлекут в дом деньги 
  • 20:13 – Сильная магнитная буря с 11 по 15 октября: что делать метеозависимым людям 


Итальянка получила оплачиваемый больничный по уходу за больной собакой


Итальянка получила оплачиваемый больничный по уходу за больной собакой

Женщина, академик из Университета Ла Сапиенца в Риме, выиграла дело с помощью юристов из Лиги против вивисекции Италии (LAV). Теперь итальянка получит оплату за больничный по уходу за больной собакой, сообщает Joinfo.ua.


Это первый подобный вердикт итальянского суда


Судья постановил, что в данном случае университет должен согласиться с требованием женщины, поскольку у нее имеются «серьезные семейные или личные причины».


Академик, имя которой не назвали, взяла больничный на два дня, чтобы ухаживать за своим 12-летним английским сеттером по имени Сиччола, который перенес операцию.



Итальянка получила оплачиваемый больничный по уходу за больной собакой

Ее адвокаты указали на норму в итальянском законодательстве, в которой говорится, что люди, которые обрекают животное на «тяжелые страдания», могут быть заключены в тюрьму на год и оштрафованы на сумму до 10 тысяч евро.


«Это важный шаг вперед, который подтверждает, что животные, которые живут в семье не для получения финансовой выгоды или из-за их служебных обязанностей, действительно являются членами семьи», - сказал Джанлука Феликетти, президент LAV.


«Теперь люди, оказавшиеся в такой же ситуации, смогут привести этот важный прецедент [в свою защиту]», - добавил он.


Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что как рассказала Екатерина Варнава, звезда Comedy Woman, ее пес, французский бульдог, любит занимается йогой вместе с хозяйкой.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282981-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.4254
+0.02%
81.1799
+0.33%
1.1862
+0.43%
0.2047
+0.49%