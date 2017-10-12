Итальянка получила оплачиваемый больничный по уходу за больной собакой





Женщина, академик из Университета Ла Сапиенца в Риме, выиграла дело с помощью юристов из Лиги против вивисекции Италии (LAV). Теперь итальянка получит оплату за больничный по уходу за больной собакой, сообщает Joinfo.ua.

Это первый подобный вердикт итальянского суда

Судья постановил, что в данном случае университет должен согласиться с требованием женщины, поскольку у нее имеются «серьезные семейные или личные причины».

Академик, имя которой не назвали, взяла больничный на два дня, чтобы ухаживать за своим 12-летним английским сеттером по имени Сиччола, который перенес операцию.





Ее адвокаты указали на норму в итальянском законодательстве, в которой говорится, что люди, которые обрекают животное на «тяжелые страдания», могут быть заключены в тюрьму на год и оштрафованы на сумму до 10 тысяч евро.



«Это важный шаг вперед, который подтверждает, что животные, которые живут в семье не для получения финансовой выгоды или из-за их служебных обязанностей, действительно являются членами семьи», - сказал Джанлука Феликетти, президент LAV.

«Теперь люди, оказавшиеся в такой же ситуации, смогут привести этот важный прецедент [в свою защиту]», - добавил он.

Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что как рассказала Екатерина Варнава, звезда Comedy Woman, ее пес, французский бульдог, любит занимается йогой вместе с хозяйкой.

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