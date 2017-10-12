Видео про животных: канадец заснял эпичную битву волка и лося в дикой природе





Канадец Дэн Найстедт случайно стал свидетелем эпичной борьбы за выживание. Мужчина при помощи квадрокоптера снимал виды природы в канадской провинции Северное Онтарио, когда его внимание привлекло необычное зрелище - на стоящего в воде лося внезапно набросился волк, сообщает Joinfo.ua.

Охоте помешал дрон

Оператору удалось заснять битву двух животных от начала до конца. Обычно волки охотятся стаей, но этот зверь почему-то действовал в одиночку, да еще и отважился напасть на лося, который в этот момент стоял в воде у берега местного озера. Схватка продолжалась около шести минут - лосю удалось отделаться от незадачливого хищника, вцепившегося ему в ногу, но волк еще долго преследовал его вплавь. Очевидно, что окончательно оказаться от участия в неудачной охоте волка заставило жужжание дрона - на видео серый хищник несколько раз оборачивается и смотрит в камеру. Отчаявшись догнать и одолеть лося, вымокший и уставший волк, наконец, повернул к одному берегу, а лось вплавь переправился на другой.



Журналист ДжоИнфоМедиа Злата Перова напоминает, что владельцам кота и попугая удалось снять забавное видео о том, как общаются их питомцы.

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