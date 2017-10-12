Авторизация
 
  • 13:22 – Задержанный по делу о «подготовке к захвату власти» дал показания против Бабанова 
  • 13:19 – Более 30 памирских кыргызов переселили в Нарын для получения образования 
  • 13:16 – Макс Барских пошел по следам Козловского 
  • 13:16 – Кара Делевинь страдает собачей болезнью 


Gucci вскоре полностью откажется от натурального меха


Gucci вскоре полностью откажется от натурального меха

Роскошный итальянский модный бренд «Gucci» перестанет использовать в своих коллекциях натуральный мех со следующего года, заявил генеральный директор компании, сообщает Joinfo.ua.


Марко Бизарри, глава модного дома, заявил в среду, 11 октября, во время мероприятия в Лондонском колледже моды, что этот шаг является частью стратегии устойчивости компании.


Итальянский дом моды внесет изменения в коллекцию весна-лето 2018 года и выставит на аукцион все оставшиеся предметы из меха животных. Активисты движения за спасение животных приветствовали этот шаг, поскольку он «изменит правила игры» в мире моды.


Изменение означает, что Gucci больше не будет использовать мех норки, койота, енотовидной собаки, лисиц, кроликов и других видов животных, диких или выращиваемых ради меха.



Gucci вскоре полностью откажется от натурального меха

Мистер Бизарри сказал: «Социальная ответственность является одной из основных ценностей «Gucci», и мы будем продолжать стремиться к улучшению окружающей среды и спасению животных.


Он сказал, что новый подход был принят компанией отчасти благодаря креативному директору «Gucci» Алессандро Микеле, который был назначен в 2015 году.


«При выборе нового креативного директора я хотел найти того, кто разделял бы наши ценности. Я почувствовал это сразу же при первой встрече с Алессандро», - сказал Бизарри.


«Gucci» также станет частью «Fur Free Alliance» - международной группы организаций, которая проводит кампании по охране животных и продвигает идею прекращения использования натурального меха в индустрии моды.


Йох Виндинг, председатель альянса, сказал: «Модный дом Gucci занял смелую позицию ради спасения животных, показывая миру, что будущее моды - без натурального меха».


Следует сказать, что конкурент «Gucci», модный дом «Armani» еще в прошлом году объявил, что не будет использовать натуральный мех в своих коллекциях.


К слову, разведение пушных животных запрещено в Великобритании с 2000 года.


Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что ранее мы рассказывали о модных тенденциях сезона осень-зима 2017-2018.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282890-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.4254
+0.02%
81.1799
+0.33%
1.1862
+0.43%
0.2047
+0.49%