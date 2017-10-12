Gucci вскоре полностью откажется от натурального меха





Роскошный итальянский модный бренд «Gucci» перестанет использовать в своих коллекциях натуральный мех со следующего года, заявил генеральный директор компании, сообщает Joinfo.ua.

Марко Бизарри, глава модного дома, заявил в среду, 11 октября, во время мероприятия в Лондонском колледже моды, что этот шаг является частью стратегии устойчивости компании.

Итальянский дом моды внесет изменения в коллекцию весна-лето 2018 года и выставит на аукцион все оставшиеся предметы из меха животных. Активисты движения за спасение животных приветствовали этот шаг, поскольку он «изменит правила игры» в мире моды.

Изменение означает, что Gucci больше не будет использовать мех норки, койота, енотовидной собаки, лисиц, кроликов и других видов животных, диких или выращиваемых ради меха.





Мистер Бизарри сказал: «Социальная ответственность является одной из основных ценностей «Gucci», и мы будем продолжать стремиться к улучшению окружающей среды и спасению животных.

Он сказал, что новый подход был принят компанией отчасти благодаря креативному директору «Gucci» Алессандро Микеле, который был назначен в 2015 году.

«При выборе нового креативного директора я хотел найти того, кто разделял бы наши ценности. Я почувствовал это сразу же при первой встрече с Алессандро», - сказал Бизарри.



«Gucci» также станет частью «Fur Free Alliance» - международной группы организаций, которая проводит кампании по охране животных и продвигает идею прекращения использования натурального меха в индустрии моды.

Йох Виндинг, председатель альянса, сказал: «Модный дом Gucci занял смелую позицию ради спасения животных, показывая миру, что будущее моды - без натурального меха».

Следует сказать, что конкурент «Gucci», модный дом «Armani» еще в прошлом году объявил, что не будет использовать натуральный мех в своих коллекциях.

К слову, разведение пушных животных запрещено в Великобритании с 2000 года.

Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что ранее мы рассказывали о модных тенденциях сезона осень-зима 2017-2018.

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