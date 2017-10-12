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Малахов основал свою телекомпанию с сериалами и ТВ-шоу


Малахов основал свою телекомпанию с сериалами и ТВ-шоу


Популярный телеведущий Андрей Малахов основал новую телекомпанию с довольно громким названием "ТВ Хит", сообщает Joifo.ua.


Малахов стал генеральным продюсером


Доля Малахова, занявшего в "ТВ Хит" пост генерального продюсера в уставном капитале телекомпании составляет 50%, остальные 50% вложил президент телекомпании ТМК, производящей такие популярные передачи, как и"Спокойной ночи, малыши!", "Пока все дома", "Андрей Малахов. Прямой эфир" Александр Митрошенков, занявший пост гендиректора.


Планы у "Тв Хит" грандиознейшие: помимо выпуска кино- и видеофильмов, различных ТВ-шоу и сериалов, телекомпания планирует также издавать журналы и даже стать звукозаписывающим лейблом.


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