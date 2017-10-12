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Самый отвратительный цвет используют в борьбе с курением


Самый отвратительный цвет используют в борьбе с курением

Правительство Австралии изобрело остроумную тактику для борьбы с курением, предложив окрашивать упаковки табачных изделий в самый неприятный для большинства людей цвет. Определить этот цвет помогли два исследования, проведенные британской компанией GfK Blue Moon, и оба раза результаты совпали, сообщает Joinfo.ua.


"Похожий на смерть"


Как и в 2012 году, когда проводились первые исследования, недавняя серия опросов подтвердила: по мнению большей части опрошенных (примечательно, что все они были курильщиками), самым гадким цветом оказался один из оттенков болотного, или смесь зеленого, серого и коричневого. Он называется Pantone 448 C, и некоторые особо впечатлительные респонденты охарактеризовали его не просто как "грязный", а как "похожий на смерть".



Самый отвратительный цвет используют в борьбе с курением

По слухам, пробная партия сигарет в упаковке, окрашенной в цвет Pantone 448 C, не вызвала желания покупать их даже у самых заядлых курильщиков. А примеру Австралии уже готовы последовать многие страны Европы.


Журнаист ДжоИнфоМедиа Злата Перова напоминает о том, что люди и животные видят окружающий мир неодинаково - их цветовое восприятие очень отличается.


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