Как экономить деньги на связи и не переплачивать мобильным операторам: 6 простых способов





Нередко операторы мобильной связи берут деньги "ни за что", причем зачастую в этом виноваты также и сами абоненты, оплачивая услуги, которыми не пользуются. Joinfo.ua предлагает 6 простых способов сэкономить на мобильной связи.



1. Откажитесь от ненужного

Запросите детализацию расходов за последнее время у своего мобильного оператора и посмотрите количество использованных минут, смс и интернет -трафика. Исходя из этих данных, решите, подходит ли вам ваш тариф. Ведь, если по условиям тарифа вы оплачиваете, например, 3 Гб интернет-трафика, а расходуете менее 1-го, то стоит сменить тариф на тот, который более соответсвует вашим потребностям..

2. Старайтесь быть в курсе новых тарифов

Не реже, чем раз в несколько месяцев мониторьте появление новых тарифов у своего мобильного оператора и, в случае появления более выгодного, чем тот, которым вы пользуетесь в данный момент, переходите на него..



3. Решите, так ли вам необходим мобильный интернет в смартфоне

Отказавшись от использования в смартфоне мобильного интернета, можно ежемесячно экономить довольно много денег. Если у вас есть интернет на планшете, интернет дома и на работе, то так ли вам необходим мобильный интернет?



4. Пошантажируйте мобильного оператора

Если вы продолжительное время пользуетесь услугами одного мобильного оператора, то нередко есть шанс перейти на эксклюзивный тариф. Пригрозите своему оператору, что смените его на другого, более выгодного, и, возможно, поступят выгодные предложиения.





5. Используйте 2 сим-карты

Если все члены вашей семьи пользуются услугами одного мобильного оператора, а на работе — другого, то, возможно, стоит приобрести две сим-карты. Но, чтобы получилось сэкономить, надо подобрать максимально дешевые тарифы.

6. Путешествуя за границей, вместо роуминга пользуйтесь местными сим-картами

Если вы решили отказаться от роуминга, не забудьте отключить на телефоне передачу данных, чтобы предотвратить подключение к интернету. Если, все-же, подключаетесь к роумингу, уточните тарифы заранее, чтобы избежать незапланированных расходов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282887-news.html