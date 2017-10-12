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Авиа-симулятор World of Warplanes получил большое обновление

11 октября разработчики из Wargaming выпустили большое дополнение для их игры World of Warplanes. Обновление затронуло систему стрельбы, графику, экономику и многое другое.


Дополнение для авиа-симулятора получило порядковый номер 2.0 и стало самым крупным со дня релиза игры. Первым, что порадовало игроков, стало появление нового класса самолётов – бомбардировщиков. Это высотные аппараты большой прочности, способные надолго уходить в форсаж, а также имеют большой огневой запас. Вместе с дополнением в World of Warplanes стартовала акция «Секретный проект», в которой все желающие смогут собрать и поставить к себе в ангар 3 новых бомбардировщика.

Помимо этого, авиа-симулятор обзавелся новым игровым режимом названным «Завоевание», где игрокам придется соревноваться не столько в стрельбе, сколько в тактике по удержанию контрольных точек. Каждый район операций имеет различную защиту, функции, сильные и слабые стороны, поэтому участникам сражения будет ноебходимо правильно распределять приоритеты при атаке.

Выход дополнения ознаменовал новый этап в развитии игры World of Warplanes, который открывает различные возможности для всех ветеранов и новичков.
Автор: Шелеметьев Олег


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