Авиа-симулятор World of Warplanes получил большое обновление

11 октября разработчики из Wargaming выпустили большое дополнение для их игры World of Warplanes. Обновление затронуло систему стрельбы, графику, экономику и многое другое.
Дополнение для авиа-симулятора получило порядковый номер 2.0 и стало самым крупным со дня релиза игры. Первым, что порадовало игроков, стало появление нового класса самолётов – бомбардировщиков. Это высотные аппараты большой прочности, способные надолго уходить в форсаж, а также имеют большой огневой запас. Вместе с дополнением в World of Warplanes стартовала акция «Секретный проект», в которой все желающие смогут собрать и поставить к себе в ангар 3 новых бомбардировщика.
Помимо этого, авиа-симулятор обзавелся новым игровым режимом названным «Завоевание», где игрокам придется соревноваться не столько в стрельбе, сколько в тактике по удержанию контрольных точек. Каждый район операций имеет различную защиту, функции, сильные и слабые стороны, поэтому участникам сражения будет ноебходимо правильно распределять приоритеты при атаке.
Выход дополнения ознаменовал новый этап в развитии игры World of Warplanes, который открывает различные возможности для всех ветеранов и новичков. Автор: Шелеметьев Олег
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282872-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.